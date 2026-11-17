جوان آنلاین: رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش علم، دانش و ظرفیت نخبگان در عزت و پیشرفت کشور، تصریح کرد: هیچ عاملی نمی‌تواند مانع حرکت ایران در مسیر موفقیت و توسعه علمی شود و ملت ایران در برابر زورگویی و تجاوز دشمنان تسلیم نخواهد شد.

دکتر مسعود پزشکیان روز گذشته در آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیاد‌های علمی جهانی در سال ۲۰۲۶ با اشاره به اینکه دشمنان با علم ما مشکل دارند و تلاش می‌کنند با ایجاد مانع در این مسیر ما را وادار به تسلیم کنند، تصریح کرد: با حضور نخبگان، متخصصان و کارآفرینان در میدان عمل برای هر مشکلی راه‌حل پیدا خواهیم کرد و تسلیم دشمنان متجاوز نخواهیم شد. پزشکیان با تأکید بر اینکه این سخنان به معنای نادیده گرفتن مشکلات و دشواری‌های کشور نیست، خاطرنشان کرد: معنای این حرف آن نیست که ما گرفتار نیستیم و مشکل نداریم، اما با کمک نخبگان، دانشمندان و کسانی که دل در گرو این آب و خاک دارند، مشکلاتمان را حل خواهیم کرد. ما ایستاده‌ایم تا این کار را انجام دهیم و تا جان در بدن داریم، این مسیر را ادامه خواهیم داد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه شما نخبگان و دانش‌پژوهان دل به این آب و خاک ببندید و برای ساختن آینده کشور تلاش کنید، دشمنان را در تحقق اهدافشان ناکام خواهید گذاشت، گفت: دشمنان متجاوز تصور می‌کردند با به شهادت رساندن رهبر شهید، فرماندهان نظامی و نخبگان و دانشمندان کشور می‌توانند مردم ایران را تسلیم و کشور ما را تسخیر کنند، اما با مقاومت و تاب‌آوری مردم موفق نشدند. ما با دانشمندان و نخبگان و کسانی که دل در این آب و خاک دارند بر مشکلات غلبه می‌کنیم و در مقابل دشمنان سر خم نخواهیم کرد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه در راه کسب علم و موفقیت نباید متوقف شویم و تا نهایت به حرکت خود ادامه دهیم، اظهار داشت: باید باور کنیم که می‌توانیم تا بی‌نهایت پیشرفت کنیم و برای بهتر شدن تلاش کنیم هر روز بهتر از دیروز باشیم و تحقق این هدف با وجود شما نخبگان و دانش‌پژوهان آینده‌ساز کشور، امکان‌پذیر است. پزشکیان با اشاره به اینکه خود برای گفت‌و‌گو و ارتباط مستقیم با استادان و کارآفرینان پیش‌قدم شده است اظهار کرد: معتقدم که خودم باید به دیدار استادان و کارآفرینان بروم، چراکه این افراد هستند که می‌توانند مشکلات کشورمان را حل کنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه شرایط جنگی و مشکلات موجود مانع پیگیری مسائل آموزش‌وپرورش نشده است، اظهار کرد: دولت از آموزش‌وپرورش و تلاش برای حل مشکلات آن دست برنداشته است. ما بیشترین مدارس را ساخته‌ایم و بیشترین کلاس‌ها را در اختیار داریم و همه کلاس‌هایمان را تجهیز خواهیم کرد.

دکتر پزشکیان در ادامه با بیان اینکه علاوه بر کسب مدال در رشته‌های مختلف علمی با تلاش شما نخبگان در عرصه عمل هم مدال خواهیم گرفت، اظهار داشت: تلاش ما این است و تأکید داریم که نخبگان و متخصصان در عرصه‌های مدیریت و میدان سازندگی کشور، حضور داشته باشند. شما اگر خود را برای حل مشکلات کشور مصمم کنید ما نیز در دولت بستر را برای مشارکت و حضور شما فراهم خواهیم کرد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه به وجود شما دانشمندان جوان افتخار می‌کنیم و قدردان والدین شما هستیم که بستر رشد و شکوفایی شما را فراهم کردند، گفت: امیدواریم دست به دست هم دهیم و با کمک و همراهی یکدیگر از بحرانی که استعمارگران و قلدران برای ایران عزیز ما ایجاد کرده‌اند، خارج شویم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه دشمنان با علم ما مشکل دارند، خطاب به متجاوزان، گفت: اگر مرد جنگ هستید چرا زیرساخت‌های علمی کشور و دانشمندان ما را هدف قرار می‌دهید. دشمنان متجاوز، نخبگان و دانشمندان ما را ترور می‌کنند، نسل‌کشی می‌کنند، اما به دروغ از دموکراسی و حقوق بشر دم می‌زنند. ما باید در عمل دشمنان را مأیوس کنیم و اجازه قلدری و تجاوز به آنان ندهیم. رئیس‌جمهور با تقبیح اقدامات دشمنان در هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، دانشمندان و کودکان بی‌گناه در جریان جنگ افزود: اینها دشمن دانایی هستند، اگر اینها مرد جنگ هستند، به میدان جنگ بیایند و بجنگند. چرا زیرساخت‌ها، دانشمندان و کودکان بی‌گناه ما را می‌زنند؟ اینها تروریست هستند، و آنچه در غزه نیز انجام دادند آن چیزی است که تروریست‌ها مرتکب می‌شوند.