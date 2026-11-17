جوان آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی حسین وحید خراسانی، در پیامی با تجلیل از جایگاه علمی، فقهی و اعتقادی این مرجع عالی‌قدر، ایشان را از برجسته‌ترین وارثان مکتب اصیل نجف و قم و از استوانه‌های فقاهت و اصول در جهان تشیع دانست و تأکید کرد: فقدان این فقیه بزرگ ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه و جهان اسلام است.

متن این پیام به شرح ذیل است:

ارتحال ملکوتی مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، فقیه معظم و استوانه فقاهت و اصول، پاسدار میراث سترگ علمی تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدس الله نفسه الزکیه)، ثلمه‌ای بس سنگین و مصیبتی جبران‌ناپذیر برای جهان اسلام و حوزه‌های علمیه است.

آن فقیه عظیم‌الشأن که عمر پربرکت خویش را در سنگر علم، تقوا و مرزداری از حریم تشیع سپری نمود، برجسته‌ترین وارث مکتب اصیل نجف و قم و از استوارترین پشتوانه‌های همان سرمایه سترگ علمی شیعه بود که رهبر حکیم و شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (اعلی‌الله مقامه الشریف)، در منشور تاریخی «حوزه پیشرو و سرآمد» بر نقش تمدن‌ساز آن تأکید فرمودند. امروز حوزه‌های علمیه با تعطیلی کرسی‌های درس و بحث، در سوگ یکی از مقتدرترین دژ‌های علم و فقاهت به عزا نشسته‌اند.

این مسکین که توفیق دوازده سال تلمّذ درس خارج فقه و اصول معاصر را در محضر آن استاد یگانه داشته‌ام، گواهی می‌دهم که ژرفای بی‌مانند ایشان در مباحث الفاظ و قواعد اصولی، چنان بنیانی استوار پی افکند که افق‌های نوینی را پیش روی مباحث هرمنوتیک، تحلیل زبان، زبان‌شناسی و فلسفه‌های زبان مدرن گشود. آن بزرگوار با وجود تسلط کامل بر مباحث فلسفی و علوم عقلی، هرگز تفسیر فلسفی از آموزه‌های دینی را نپذیرفتند و با صلابت تمام، از خلوص و اصالت معارف ناب وحیانی صیانت فرمودند.

در ساحت اعتقادی و عملی نیز، پاسداری از حریم ولایت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و تعظیم شعائر دینی محور حرکت آن مرجع بزرگوار بود؛ ایشان از برترین پرچم‌داران بلاغ مبین ولایت و پیشگام‌ترین احیاگران ایام فاطمیه (س) در دوره معاصر به شمار می‌رفتند. افزون بر این، اهتمام آن فقیه بصیر به تربیت صد‌ها مجتهد و عالم توانمند، نقش‌آفرینی مستقیم در تأمین نیاز‌های حکمرانی و طراحی نظامات جامعه اسلامی را رقم زد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از شاگردان مبرز ایشان با تصدی مسئولیت‌های خطیر در نظام مقدس جمهوری اسلامی، نیاز‌های کشور را در عرصه‌های قضایی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأمین نمودند.

با ارتحال این مرجع عالی‌مقام، ثلمه‌ای بسیار بزرگ و جبران‌ناپذیر به حوزه‌های علمیه و جهان اسلام وارد شده است. اینجانب، این مصیبت سترگ را به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه قم و نجف اشرف، جامعه علمی کشور و شاگردان و ارادتمندان ایشان، و به‌طور ویژه به بیت مکرم، آقازادگان، فرزندان و داماد گرامی حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی تسلیت و تعزیت عرض نموده، علو درجات و حشر با اولیای الهی را برای آن روح بلند و صبر جمیل برای بازماندگان مسئلت دارم.