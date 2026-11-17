اصطلاح اردک لنگ در ساختار سیاسی امریکا برای رئیس‌جمهوری به کار می‌رود که به دلیل شکست حزب متبوعش در انتخابات میان‌دوره‌ای و از دست دادن اکثریت کنگره بعد از انتخابات، قدرت مانور سیاسی او به شدت محدود شده و در مدت دو سال باقی‌مانده از دوران ریاستش با چالش‌های جدی با مخالفانش از حزب رقیب در کنگره درگیر خواهد بود.

حالا ترامپ که به دلیل ناکامی‌اش در جنگ تحمیلی علیه ایران سبب شده است حزب جمهوری‌خواه شکست سنگینی را در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ متحمل شود- که در طول ۵۷ سال گذشته امریکا شکست این‌گونه یک حزب بی‌سابقه است- ناچار خواهد شد علاوه بر تحمل چالش‌های سنتی رایج مربوط به این دوران، به دلیل پرونده مفاسد اقتصادی و اخلاقی، ماجرای اپستین، ادامه جنگ علیه ایران و تشدید مشکلات معیشتی مردم امریکا، حتی در معرض استیضاح در کنگره قرار گیرد.

اما آنچه شرایط را برای ترامپ در دوران باقی‌مانده ریاست‌جمهوری‌اش سخت‌تر کرده، تنها شکست و ناکامی‌اش در رسیدن به اهداف اعلامی به مردم امریکا در جنگ با ایران در زمینه فروپاشی نظام اسلامی، از بین بردن توان موشکی و هسته‌ای ایران نیست، بلکه علاوه بر بایگانی شدن پرونده اول امریکا و سرعت بخشیدن به روند افول امریکا و تحمیل مشکلات معیشتی و اقتصادی بیشتر بر مردم امریکا و دیگر نقاط جهان که عامل اصلی در تغییر نگاه مردم امریکا از حزب جمهوری‌خواه بود، چشم‌انداز مبهم و آینده پرچالش روند جنگ با ایران است که ترامپ و دیگر گردانندگان کاخ سفید را به شدت دچار استیصال و درماندگی کرده است.

این استیصال را این روز‌ها به راحتی می‌توان در مواضع ترامپ و دیگر عناصر اصلی حاکم بر کاخ سفید مشاهده کرد. جی‌دی ونس، معاون ترامپ، بر مذاکره و دیپلماسی با ایران تأکید دارد، مارکو روبیو و برخی نظامیان بر گزینه جنگ تأکید دارند، وزیر خزانه‌داری و برخی دیگر تداوم شرایط کنونی، نه جنگ و نه صلح، و تشدید فشار و محاصره اقتصادی علیه ایران را توصیه می‌کنند تا به زعم آنان تا دو سه ماه آینده اقتصاد ایران دچار فروپاشی شود و این در حالی است که او امیدوار بود اقتصاد ایران بعد از یکی دو هفته از اعلام برنامه طرد اقتصادی دچار فروپاشی شود که البته این‌گونه نشد و او مجبور شده است که این وعده را تاکنون چند بار تکرار کند.

نکته مهم در این سه سناریو آن است که هیچ‌کدام از آنها امریکا و ترامپ را به اهدافشان نمی‌رساند. آغاز یک جنگ پرشدت، همان‌گونه که ایران هشدار داده است، منطقه و فراتر از آن را وارد یک دور جدیدی از بحران می‌کند که هیچ کشوری یارای تحمل آن را ندارد، مضافاً اینکه علاوه بر بحران امنیتی، مشکلات اقتصادی جهان و به‌ویژه امریکا و کشور‌های منطقه را دوچندان می‌کند، چراکه تسلط ایران بر تنگه هرمز که ترامپ به رغم لشکرکشی جدید به منطقه با اعزام سه ناو هواپیمابر و صد‌ها هواپیما و هزاران نیروی ویژه نتوانسته آن را بازگشایی کند و روزبه‌روز ناتوانی نظامیان امریکا در مقابله با مردم ایران را به رخ جهانیان کشیده و تنگه نیز روزبه‌روز بسته‌تر می‌شود و هیمنه‌ای که طی چند سال اخیر نظامیان امریکا با جنایت‌هایشان در ویتنام، امریکای جنوبی، کشور‌های غرب آسیا برای امریکا ایجاد کرده بودند دچار فروپاشی نموده است. به همین دلیل کشور‌های حاشیه خلیج فارس ترجیح داده‌اند تا به جای اتکا به نظامیان امریکا که قادر به حفظ امنیت خود و پایگاه‌هایشان در منطقه نیستند، به سمت ائتلاف‌های منطقه‌ای یا کاهش تنش و اصلاح روابط با ایران روی بیاورند. نکته‌ای که نشریه امریکایی نیویورک تایمز نیز در گزارشی بر آن تأکید و یادآور می‌شود که پیامد جنگ امریکا با ایران سبب به پایان رسیدن عصر حضور امریکا در منطقه غرب آسیا شده است. این نشریه امریکایی با انتقاد از ترامپ که اجازه انتشار تصاویر پایگاه‌های منهدم‌شده امریکا در منطقه را نداده است، از تغییر الگوی حضور نظامی امریکا در غرب آسیا سخن به میان آورده است.

مشکلات ترامپ در عرصه دیپلماسی کمتر از عرصه جنگ و تحریم اقتصادی نیست، چراکه او از یک سو عمل به تفاهم‌نامه و تمکین به شروط ایران را برای خود شکست سختی می‌داند و از سوی دیگر با آگاهی نسبت به نتیجه‌بخش نبودن انجام یک عملیات نظامی دیگر علیه ایران یا تداوم تحریم و فشار اقتصادی، تلاش دارد با اعزام میانجی‌ها ایران را به تعدیل شروطش و حصول به توافق مجاب کند، اما در عین حال اعلام می‌کند که ما به توافق با ایران نیاز نداریم و به همین دلیل بلومبرگ نتیجه می‌گیرد که ترامپ در حال بررسی راهبردی جدید است که بر اساس آن واشینگتن تنش با ایران را در وضعیتی بلاتکلیف رها کرده و بدون دستیابی به توافق جامع از آن فاصله بگیرد؛ راهبردی که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری امریکا، روز دوشنبه ۲۵ آبان آن را تکذیب و تأکید می‌کند که دولت پرزیدنت ترامپ اجازه نخواهد داد جنگ با جمهوری اسلامی به تعهدی طولانی‌مدت برای ایالات متحده تبدیل شود.

اما از آنجایی که ترامپ در گفت‌وگوی اخیرش اذعان کرده است که اگر حکومت ایران تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش باقی بماند به معنای آن است که او شکست خورده است و از آنجایی که ظاهراً او نمی‌خواهد شکست را بپذیرد، تنها گزینه‌ای که برای ترامپ می‌ماند خودکشی قبل از پایان دوران ریاست‌جمهوری است، چراکه در غیر این صورت بر اساس قوانین فدرال به دلیل مفاسد اقتصادی و اخلاقی و به‌ویژه پرونده اپستین بعد از پایان دوران ریاست‌جمهوری باید از کاخ ریاست‌جمهوری روانه زندان شود. اگرچه ممکن است قهر انتقام مردم ایران، ترامپ را زودتر از این استیصال خلاص کند.