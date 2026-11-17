سخنگوی کتائب حزب الله عراق هرگونه تلاش برای ایجاد فتنه یا سوق دادن نیرو‌های بسیج مردمی و نیرو‌های امنیتی این کشور به سمت درگیری را رد و بر اهمیت حفظ وحدت ملی و جلوگیری از خونریزی تأکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از براثا، ابوطالب السعیدی، سخنگوی کتائب حزب‌الله عراق، در یک کنفرانس مطبوعاتی که در منطقه جرف الصخر برگزار شد، هرگونه تلاش برای ایجاد فتنه یا سوق دادن نیرو‌های بسیج مردمی و نهاد‌های امنیتی به سمت درگیری را رد و بر اهمیت حفظ وحدت ملی و جلوگیری از خونریزی تأکید کرد.

به گزارش مهر، السعیدی گفت: عراق در حال گذر از مرحله‌ای حساس است که اگر با درایت با آن برخورد نشود، می‌تواند به بحرانی بزرگ تبدیل شود.

وی نسبت به وجود طرف‌هایی که به دنبال شعله‌ور کردن اختلاف میان فرزندان یک ملت هستند، علیرغم فداکاری‌ها و خون‌های مشترکی که نیرو‌های بسیج مردمی و نیرو‌های امنیتی در سال‌های گذشته ریخته‌اند، هشدار داد.

السعیدی گفت: فرزندان کتائب حزب‌الله در کنار نیرو‌های امنیتی در آزادسازی منطقه جرف النصر شرکت کردند.

وی بر خودداری آنها از هرگونه رویارویی با نیرو‌های امنیتی تأکید و اعلام کرد که کتائب حزب الله در روند سیاسی و رسیدن به مناصب دولتی مشارکتی نداشته است و نقش آنها محدود به مقابله با دشمنان عراق و جنگیدن در کنار نیرو‌های امنیتی بود.

السعیدی درباره اتهامات مربوط به وجود لوله‌های سوخت سوراخ‌شده و نشت نفت از آنها، گفت: کارخانه‌ای که او در طول کنفرانس ارائه داد، حدود پنج کیلومتر از لوله‌های مورد بحث فاصله دارد. این محل برای بازدید متخصصان و تأیید ماهیت محل و مواد موجود در آن باز است. این کارخانه ابتدایی و قدیمی است و در مواقع بحران سوخت برای تبدیل نفت سیاه که با هزینه شخصی خریداری می‌شود به گازی که برای به کار انداختن ژنراتور‌های برق و برخی خودرو‌ها استفاده می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی روایت‌های بیان شده در این باره را رد کرد.

او در پایان با تاکید بر عدم اجازه هرگونه نزاع یا درگیری بین مردم عراق، اعلام کرد که به نقش عقلاء صاحب نظران در مهار بحران و حفظ ثبات عراق اعتماد دارد.