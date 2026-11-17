جوان آنلاین: حضرت آیت‌الله حسین وحید خراسانی، از مراجع عالی‌قدر جهان تشیع و فقیه برجسته حوزه علمیه قم که عمر خود را وقف تعلیم و ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، تربیت عالمان دینی و دفاع از حریم امامت و ولایت کرد و با اهتمام ویژه به احیای شعائر فاطمی و برپایی عزای حضرت صدیقه کبری (س) نام خود را با این سنت ماندگار پیوند زد، بامداد روز گذشته پس از یک قرن مجاهدت علمی و دینی به ملکوت اعلی پیوست. ارتحال این مرجع تقلید، حوزه‌های علمیه و جهان تشیع را در سوگ یکی از برجسته‌ترین چهره‌های علمی و دینی خود نشاند.

دفتر این مرجع تقلید فقید در اطلاعیه‌ای با اعلام این خبر، در توصیف ایشان نوشت: فقیه والامقامی که پس از دهه‌ها تحصیل، تحقیق و تعلیم علوم آل محمد صَلَّی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم، دفاع از حریم مقدس اهل‌بیت علیهم‌السلام، کفالت ایتام حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرجه، تربیت جمع کثیری از عالمان فاضل و احیای شعائر دینی، به‌ویژه عزای صدیقه کبری سلام الله علیها پس از ایام شهادت آن حضرت جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و دل‌های همه کسانی که به جهت دلدادگی آن فقیه ربانی به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام به ایشان خالصانه ارادت می‌ورزیدند را داغدار نمود. در پی ضایعه مؤلمه ارتحال حضرت آیت‌الله وحید خراسانی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در اطلاعیه‌ای از تعطیلی دروس حوزه تا پایان هفته جاری خبر داد. هیئت دولت هم امروز چهارشنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

پیام تسلیت سران قوا و شخصیت‌های سیاسی

در پی ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با صدور پیام‌هایی جداگانه این ضایعه را تسلیت گفتند. مسعود پزشکیان در پیام خود، ارتحال این مرجع عالی‌قدر را ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام و حوزه‌های علمیه دانست و از ژرف‌نگری علمی، استواری در مبانی فقه، اصول، کلام و تفسیر و اهتمام ایشان به تبیین محققانه معارف دینی یاد کرد.

رئیس‌جمهور همچنین ارادت و دلدادگی خالصانه ایشان به اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه حضرت فاطمه زهرا (س)، و اهتمام به تعظیم و احیای شعائر فاطمی را از خدمات ماندگار آن مرجع دانست. محمدباقر قالیباف نیز با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله وحید خراسانی، ژرفای فقاهت، احاطه گسترده بر میراث علمی تشیع، تواضع، ساده‌زیستی، تقوا و اخلاق کریمانه ایشان را از ویژگی‌های شخصیتی این فقیه برجسته برشمرد. رئیس مجلس همچنین به حضور ایشان در جبهه‌های دفاع مقدس و خدمات فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی و تربیت هزاران مدرس، مبلغ و پژوهشگر اشاره کرد و نوشت رحلت این مرجع کم‌نظیر خلأیی در ساحت فقاهت و مرجعیت جهان تشیع پدید می‌آورد، اما به معنای خاموشی چراغ دانش و فضیلت نیست. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اما آیت‌الله وحید خراسانی را از استوانه‌های حوزه علمیه قم و از برجستگان علمی و عملی این حوزه توصیف کرد و دقت نظر علمی و مناقب اخلاقی ایشان را مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به پیوند ناگسستنی نام این مرجع فقید با احیای امر عزاداری و تعطیلی روز شهادت حضرت زهرا (س)، این اقدام را حرکتی تاریخی و سند افتخار و خلوص ایشان دانست. همچنین محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علیرضا زاکانی شهردار تهران، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری و محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، با صدور پیام‌هایی ارتحال این مرجع تقلید را تسلیت گفتند و از مجاهدت‌های علمی، ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، تربیت شاگردان و پاسداری از میراث فقاهت شیعه یاد کردند.

پیام مراجع تقلید و علمای حوزه‌ها

آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالی‌قدر شیعیان در نجف اشرف، نیز با صدور پیامی ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی را تسلیت گفت و جایگاه رفیع ایشان در دفاع از حریم امامت و ولایت و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) را مورد تجلیل قرار داد. وی تلاش‌های کم‌نظیر آن مرجع فقید در عرصه تعلیم و تربیت، وعظ و ارشاد را یادآور شد و خدمات علمی و دینی ایشان را ماندگار دانست. آیت‌الله مکارم شیرازی هم در پیامی با اشاره به تلاش‌های آیت‌الله وحید خراسانی در دفاع از مکتب اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه معارف فاطمی و علوی، تدریس پربار، تربیت شاگردان و تألیفات علمی او را از برکات ماندگار حیات علمی این مرجع فقید برشمرد. آیت‌الله جوادی آملی نیز، ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی را ضایعه‌ای سنگین و رخدادی تلخ در تاریخ توصیف کرد و این مصیبت را به مراجع دینی، حوزه‌های علمیه و امت اسلامی تسلیت گفت. آیت‌الله نوری همدانی هم با ارسال پیامی به مناسبت ارتحال فقیه عالی‌قدر آیت‌الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی تأکید کرد: یک قرن دفاع از حریم اهل‌بیت «علیهم‌السلام» و ترویج فرهنگ حضرات معصومین در کرسی خطابه و تدریس از ویژگی‌های ممتاز آن عالم عامل بود. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای نگهبان نیز در پیام‌هایی جداگانه، ارتحال این فقیه برجسته را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع دانستند و بر ماندگاری آثار علمی، شاگردان و خدمات دینی ایشان تأکید کردند.

پیام مقامات لشکری

سردار سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام تسلیت خود، دو ویژگی برجسته آیت‌الله وحید خراسانی را مورد تأکید قرار داد: صیانت از فقه و فقاهت اصیل اسلامی و ترویج معارف قرآن کریم و فرهنگ اهل‌بیت (ع)؛ همچنین دهه‌ها تدریس خارج فقه و اصول و تربیت شاگردان برجسته را از یادگار‌های ماندگار این مرجع فقید دانست. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور هم ارتحال این مرجع تقلید را موجب اندوه عمیق خود و مجموعه فرماندهی انتظامی دانست و دلبستگی عمیق ایشان به اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه حضرت سیدالشهدا (ع)، را از ویژگی‌های برجسته شخصیت آن فقیه برشمرد. حجت‌الاسلام حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در پیام تسلیت خود، آیت‌الله وحید خراسانی را از چهره‌های کم‌نظیر علمی و معنوی حوزه‌های علمیه و از ارکان استوار مرجعیت شیعه دانست و از نقش ایشان در اعتلای دانش فقه، تربیت شاگردان و پاسداری از میراث اهل‌بیت (ع) یاد کرد.

تشییع در قم، تدفین در مشهد

مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله وحید خراسانی امروز چهارشنبه ساعت ۹ صبح از مسجد فاطمیه خیابان ۱۹ دی (باجک) به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می‌شود. براساس اعلام معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم، پیکر مطهر این مرجع عالی‌قدر شیعه پس از تشییع در قم، به مشهد مقدس انتقال خواهد یافت تا روز پنج‌شنبه، پس از برگزاری مراسم تشییع، در جوار مضجع نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام به خاک سپرده شود.