جوان آنلاین: رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با تأکید بر اینکه اراده ملی، ایمان و اعتقاد به وعده‌های الهی سرنوشت میدان جنگ را تعیین می‌کند، گفت امریکا و رژیم صهیونیستی با وجود به‌کارگیری همه توان نظامی خود نتوانستند به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی ایران دست یابند. هم‌زمان فرمانده کل سپاه نیز با اشاره به شکست راهبرد‌های دشمن در عرصه‌های مختلف، تأکید کرد امریکا هیچ‌گاه تا این اندازه منزوی نبوده و ایستادگی ملت ایران محاسبات دشمن را برهم زده است.

همچنین سردار سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، در حاشیه بازدید از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اظهار کرد: امریکا و رژیم صهیونیستی از ابتدا به‌دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بودند و همه توان و سازوکار نظامی خود را برای تحقق این هدف به میدان آوردند. وی با بیان اینکه دشمن تصور می‌کرد در مدت کوتاهی به هدف خود می‌رسد، اما این اتفاق نیفتاد، افزود: جنگ تحمیلی ۱۲روزه با آتش‌بس پیشنهادی دشمن پایان یافت و در جنگ بعدی نیز، با وجود اینکه دشمن تصور می‌کرد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت کار را تمام می‌کند، نبرد ۴۰ روز ادامه پیدا کرد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با تأکید بر اینکه دشمن شناخت و برآورد درستی از واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران نداشت، تصریح کرد: تصور امریکا و رژیم صهیونیستی این بود که می‌توانند صرفاً با اتکا به تجهیزات و سازوبرگ نظامی به پیروزی برسند، اما تجربه این دو جنگ نشان داد که تجهیزات نظامی تنها بخشی از عوامل مؤثر در جنگ است و آنچه سرنوشت میدان را تعیین می‌کند، اراده ملی، ایمان و اعتقاد به وعده‌های الهی است. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با تأکید بر نقش مردم و نیرو‌های مسلح در مقابله با دشمن خاطرنشان کرد: اراده مردم، نیرو‌های مسلح و فرماندهان، در کنار ایمان و اعتقاد به وعده‌های الهی، از مؤلفه‌های اصلی ایستادگی کشور بود و به فضل الهی، جمهوری اسلامی ایران در این دو جنگ با ایستادگی و مقاومت از میدان پیروز بیرون آمد و دشمن شکست خورد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، تاب‌آوری و استقامت مردم را از مهم‌ترین دستاورد‌های این دوره برشمرد و افزود: در حوزه میدانی و اراده مردمی، تاب‌آوری بالایی تجربه شد که یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های کشور به شمار می‌رود. ملت ایران و رزمندگان جمهوری اسلامی با ایستادگی و مقاومت، از آزمون دشوار جنگ عبور کردند و این پایداری، زمینه‌ساز پیروزی شد. این مسیر باید تا زمانی که دشمن از اقدامات خود پشیمان شود، ادامه یابد؛ همچنین انتقام خون رهبر شهید، شهدای جنگ و کودکان شهید، مطالبه‌ای است که با اتکا به فضل الهی پیگیری خواهد شد. وی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور بیان کرد: این جنگ فرصتی فراهم کرد تا نقاط ضعف در حوزه نظامی شناسایی و برطرف شود و توان تولید تجهیزات داخلی با قابلیت و کارایی بیشتر استمرار یابد. یکی از ویژگی‌های این جنگ، اتکا به تجهیزات و تولیدات داخلی بود و این تجربه نشان داد که خودکفایی و تکیه بر توان دانشمندان، محققان و پژوهشگران کشور، زمینه ارتقای توان دفاعی را فراهم می‌کند.

سرلشکر عبداللهی در ادامه با اشاره به اقدامات نیرو‌های مسلح در پهنه دریا تأکید کرد: ما در پهنه دریا توانستیم امریکایی‌ها را عقب برانیم؛ به فضل الهی در این منطقه، امریکایی‌ها را تا قطب جنوب عقب خواهیم راند. امریکایی‌ها منتظر این اقدام ما باشند. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح همچنین به پیشرفت‌های کشور در حوزه مقابله با جنگنده‌ها و هواگرد‌های دشمن اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز توان و دقت عملیاتی نیرو‌های مسلح نسبت به گذشته افزایش یافته است.

وحیدی: امریکا هیچ‌وقت به این اندازه منزوی نبوده است

سردار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز در مراسم تجدید میثاق فرماندهان و جمعی از اعضای سازمان بسیج مستضعفین با آرمان‌های امام خمینی (ره)، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی برای مقابله با فشار‌های خارجی به هیچ کشوری متکی نیست، گفت: دشمن امریکایی ـ صهیونیستی که در همه جبهه‌ها زمین‌گیر شده، تا این اندازه در درون خودش به شکست در مقابل ملت بزرگ ایران اعتراف نکرده بود؛ راهبرد‌های متعدد دشمن یکی پس از دیگری شکست خورده و امریکا به منزوی‌ترین کشور در این دوران تبدیل شده است.

وی با اشاره به جایگاه بسیج در اندیشه امام خمینی (ره) اظهار کرد: امام راحل عزیز ما بسیج را مدرسه عشق و شجره طیبه دانستند و تصویری بی‌نهایت زیبا، هنرمندانه و عارفانه از آن ارائه دادند. امام شهید ما نیز در طول عمر مبارک خود پرورش‌دهنده بسیج و نماینده آن یادگار امام راحل بودند و آن چفیه ماندگار و خاطره خطیر ایشان در قامت استوار یک بسیجی سرافراز، همواره در دل و جان هر بسیجی جا دارد.

بسیج در صف نخست مجاهدت

سردار وحیدی با اشاره به عملکرد بسیج در دفاع مقدس سوم یادآور شد: آنگاه که دشمن گزافه‌گویی‌هایی راجع به تصرف جزایر ما می‌کرد، بسیج در جزایر بود. آنگاه که زیاده‌گویی‌هایی در رابطه با تصرف سواحل ما می‌کرد، بسیج در میدان بود و آنگاه که کروز دشمن به طرف مراکز کشور می‌آمد، بسیجیان عزیز با سلاح‌های خود این کروز‌ها و موشک‌های دشمن شیطانی را مورد هدف قرار می‌دادند. آنگاه که دشمن فکر باطل تجزیه‌طلبی را در سر می‌پروراند، در شمال غرب بسیجیان ما در میدان بودند و هنگامی که به تحریک تروریست‌هایی در جنوب شرق می‌پرداخت، بسیجیان ما در میدان دفاع بودند. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه بسیج امروز بر قله‌های شرافت، عزت و کرامت قرار دارد، گفت: بسیج از مجاهدان گمنام و بی‌توقعی تشکیل شده که خدمت را در گمنامی می‌جویند و نشان را در بی‌نشانی یافته‌اند. امروز بسیج در قالب گردان‌های بی‌شمار بیت‌المقدس، امام علی (ع)، امام حسین (ع)، گردان‌های فاتح و لشکر‌های مردم‌پایه، ستون فقرات دفاع کشور را تشکیل می‌دهد. وی با تأکید بر اینکه دشمن در همه جا زمین‌گیر شده است، اظهار داشت: دشمن این انقلاب و این آب و خاک هیچ طرفی از همه توطئه‌های خود نبسته است. قدرت بی‌کران بسیج که برخاسته از اخلاص، ایثار و مجاهدت همه‌جانبه در عرصه‌های مختلف است، کشور را به لطف و عنایت اهل‌بیت (ع) بیمه کرده است. سردار وحیدی همچنین با اشاره به نقش بسیج در عرصه امنیت و خدمت‌رسانی گفت: بسیجیان بیعتشان را در همه صحنه‌ها نشان دادند. در خیابان‌ها و ایست و بازرسی‌ها، آن موقع که دشمن شیطان‌صفت ما ایست‌های بازرسی را مورد هدف قرار می‌داد، بسیجی ما از آنجا تکان نمی‌خورد برای حفظ امنیت مردم. حمله به پایگاه‌های بسیج و حوزه‌ها نیز عمق کینه و عداوت دشمن نسبت به بسیج را آشکار می‌کرد.

شکست راهبرد‌های امریکا

فرمانده کل سپاه با تأکید بر شکست راهبرد‌های دشمن تصریح کرد: استکبار و دشمن امریکایی و صهیونیستی ما هیچ‌وقت تا این اندازه ذلیل نبوده است و تا این حد دچار گسیختگی و آشفتگی در فکر و عمل و راهبرد نبودند. راهبرد‌های شکست‌خورده معلول ایستادگی ملت بزرگ ماست. وی با اشاره به راهبرد‌های مختلف امریکا در مقاطع گوناگون افزود: سرنگونی نظام، تجزیه کشور، تصرف سواحل، باز کردن تنگه هرمز، فروپاشی اقتصادی، اغتشاشات داخلی و برانگیختن مردم علیه نظام، یکی پس از دیگری شکست خورد و بالعکس اتفاق افتاد. محور شدن امریکا در جهان نیز شکست خورد و این کشور به منزوی‌ترین کشور در دوران جنگ با ایران تبدیل شد.

فرمانده کل سپاه تأکید کرد: امریکا هیچ‌وقت در هیچ عملیات بین‌المللی خودش به این انزوا که امروز گرفتار شده، گرفتار نبود. از هر که کمک خواست، گفتند نمی‌توانیم؛ اگرچه در پنهان کمک کردند، اما آشکار گفتند نمی‌توانیم و از ترس ملت ایران هرکدام به یک بهانه‌ای گفتند کمک نمی‌کنیم. وی با اشاره به درخواست کمک امریکا از کشور‌های دیگر برای مقابله با ایران اظهار داشت: این افتخار بس برای ملت ایران که بزرگ‌ترین قدرت مادی امروز جهان به همراه آن همکار شریر و خبیث و مجعول، از همه کشور‌های دیگر درخواست کمک می‌کند و وقتی آنها کمک نمی‌کنند، گلایه می‌کند که چرا در مقابل یک ملت بزرگ، ملت ایران، به ما کمک نکردید؟ وحیدی با اشاره به اظهارات دبیرکل ناتو درباره پرواز‌های انجام‌شده علیه ایران گفت: دبیرکل ناتو می‌آید می‌گوید ما پنج هزار پرواز داشتیم از فرودگاه‌ها علیه ایران و انتظارش خیلی بیشتر از اینهاست. این به زانو درآمدن دشمن نیست؟ این اعتراف رسمی دشمن است که کفایت نمی‌داند خودش را و آن جریان صهیونیستی خبیث را برای مقابله، دست دراز می‌کند به سوی همه کشور‌ها و وقتی می‌گویند نمی‌توانیم، گله می‌کند. فرمانده کل سپاه در ادامه تأکید کرد: ملت بزرگ ما هرگز در برابر استکبار و دشمن صهیونیستی سر فرود نخواهد آورد، بلکه سر‌ها را به زمین خواهد زد.

سردار وحیدی در پایان با اشاره به بیعت بسیجیان با رهبر معظم انقلاب گفت: ما همان‌طور که با امام راحل و رهبر شهیدمان بیعت کردیم و در بیعت ایشان ماندیم، با امام حاضر و رهبر معظم انقلاب نیز پیمان بستیم و در رکاب ایشان خواهیم ماند تا ان‌شاءالله ندای الله‌اکبر از گلدسته‌های جهان کفر و شرک شنیده شود.