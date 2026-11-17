جوان آنلاین: متن پیام تسلیت جامعه مبلغین به شرح ذیل است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

ارتحال ملکوتی فقیه عالی‌قدر، مرجع بزرگ جهان تشیع و استاد برجسته حوزه‌های علمیه، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، موجب تأثر و اندوه عمیق جامعه دینی، حوزه‌های علمیه و جامعه مبلغین شد.

آن عالم ربانی، عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه در معارف نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، تحقیق و تدریس علوم اسلامی، تربیت شاگردان و پاسداری از معارف و شعائر مکتب اهل‌بیت (ع) و تبلیغ امور دینی سپری کرد. جایگاه ممتاز ایشان در عرصه فقاهت و مرجعیت، سال‌ها مجاهدت علمی و معنوی و نقش ماندگارشان در تربیت نسل‌های متعدد از عالمان و فاضلان حوزه و پایه گذاری مکتب بزرگداشت فاطمی بخشی از میراث ارزشمند این فقیه وارسته برای جهان تشیع است.

بی‌تردید، یکی از ابعاد برجسته شخصیت آن مرجع فقید، اهتمام عمیق به تبیین و تعظیم مقام اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و صیانت از هویت اعتقادی و معرفتی مکتب تشیع بود؛ مسیری که در کنار مرجعیت علمی و فقاهت ایشان، الگویی ارزشمند برای عالمان دینی، مبلغان و نسل‌های آینده حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود. فقدان چنین شخصیت علمی و معنوی، ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام و حوزه‌های علمیه است؛ هرچند آثار علمی، شاگردان و میراث معرفتی ایشان همچنان چراغ راه جویندگان معارف دینی خواهد بود.

جامعه مبلغین، ضمن ابراز همدردی با حضرت بقیةالله‌الاعظم (عج)، نائب و خلف صالح ایشان رهبری معظم انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم آن فقید سعید و عموم ارادتمندان و شیعیان جهان، این مصیبت بزرگ را تسلیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند متعال، علو درجات و حشر با اولیای الهی را برای آن عالم ربانی و صبر و اجر برای آقا زاده‌های مکرم، شاگردان و عموم مقلدین مسئلت دارد.

رئیس و اعضای جامعه مبلغین