جوان آنلاین:‌مدیر انتشارات انقلاب اسلامی در آیین رونمایی از تقریظ رهبر شهید انقلاب بر رمان «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» که ایشان آن را «نوشته‌ای شیرین و هنرمندانه» توصیف کرده‌اند که باید آن را «گونه تازه‌ای از رمان جنگ به شمار آورد»، این کتاب را تلاشی برای روایت برخی از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در قالب ادبیات داستانی دانست.

بیست‌ودومین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت و آیین انتشار تقریظ رهبر شهید انقلاب بر رمان «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ»، عصر روز گذشته در مجموعه سرچشمه برگزار شد.

گونه تازه‌ای از رمان جنگ

محمدرضا حبیب‌الهی، مدیر انتشارات انقلاب اسلامی، در این مراسم با اشاره به رویکرد انتشارات انقلاب اسلامی در انتخاب قالب‌های تازه برای انجام مأموریت فرهنگی خود اظهار کرد: انتشارات انقلاب اسلامی برای حفظ و ترویج اندیشه و شخصیت رهبر شهید انقلاب، تصمیم گرفت قالب جدیدی را برای این کار انتخاب کند. رمان «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» حاصل این رویکرد و تلاشی برای روایت پیشرفت‌های جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: این کتاب برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب سال ۱۴۰۳ عرضه شد و با استقبال خوب مخاطبان روبه‌رو شد. حدود سه ماه پس از آن، در مردادماه ۱۴۰۳، رهبر شهید انقلاب این کتاب را مطالعه و آن را تحسین و تشویق کردند؛ اتفاقی که زمینه‌ساز برگزاری این آیین شد.

در متن تقریظ رهبر شهید بر این کتاب آمده است: «شیرین و هنرمندانه نوشته شده است؛ در واقع باید آن را گونه تازه‌ای از رمان جنگ به شمار آورد. این سبک کار باید تشویق شود. / مرداد ۱۴۰۳»

نیاز تمدن‌ها به هنر برای ماندگاری

علیرضا مختارپور، مشاور رئیس دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب، با تأکید بر نقش خواص فرهنگی در هدایت جامعه گفت: هنرمندان، نویسندگان، گویندگان، مجریان و کارگردانان باید با یکدیگر همراه شوند تا مفاهیم ارزشمند اسلامی را در قالب آثار هنری به جامعه منتقل کنند؛ چراکه اگر حقیقت در قالب هنر و تبلیغات مؤثر عرضه نشود، دشمن در میدان تبلیغات پیروز خواهد شد.

مختارپور در این مراسم با اشاره به اینکه سخنانش را بر اساس بیانات و دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب تنظیم کرده است، اظهار کرد: با توجه به ترکیب این جلسه و موضوع خواص فرهنگی جامعه، بحث کوتاهی را انتخاب کرده‌ام که تماماً مبتنی بر بیانات و دیدگاه‌های امام مجاهد شهید است و جز چند عبارت پیوندی، مطالبی از خودم نخواهم گفت. در واقع، این سخنان صورت‌بندی‌ای از دیدگاه‌های ایشان درباره رسالت اهالی فرهنگ، هنر و رسانه است.

وی با بیان اینکه از نگاه رهبر شهید انقلاب، خواص مهم‌ترین عامل در تحول، هدایت یا انحراف جامعه‌ها هستند، افزود: ایجاد یک فکر، گفتمان و جریان فکری در جامعه به دست خواص و اندیشمندان صورت می‌گیرد. آنها هستند که می‌توانند افکار ملت‌ها را به سمتی هدایت کنند که مایه نجات و سعادت آنان باشد یا خدای‌نکرده جامعه را به سمت بدبختی و تیره‌روزی ببرند.

مشاور رئیس دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب ادامه داد: ایشان همچنین تأکید کرده‌اند که اگر تبلیغات حق وجود نداشته باشد و ملت ایران، گویندگان، نویسندگان، هنرمندان و آگاهی خود مردم در خدمت حقیقتی که در این کشور وجود دارد قرار نگیرد، دشمن در میدان تبلیغات غالب خواهد شد؛ میدانی که عرصه‌ای بسیار عظیم و خطرناک است. وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت آثار فرهنگی و هنری از منظر رهبر شهید انقلاب پرداخت و با اشاره به یادداشت‌های ایشان در آذرماه سال ۱۳۶۵ گفت: در یکی از این یادداشت‌ها آمده است که هنر شیوه‌ای از بیان و ادا کردن است، اما این شیوه بیان از هر تبیین دیگری رساتر، دقیق‌تر، نافذتر و ماندگارتر است. توجه به همین تعبیر‌ها به درک معنای هنر کمک می‌کند.

رمان «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» به قلم نیما اکبرخانی داستانی پرحادثه است که محور اصلی آن روایت تقابل دو شخصیت مجتبی میثمی، از ایران، و راشل هرتزوگ، زن اسرائیلی است که از خلال رویارویی این دو شخصیت، میدان پنهان و ممتدی از درگیری‌ها، تحولات و زدوخورد‌های معاصر میان ایران و اسرائیل روایت می‌شود. جغرافیای داستان از سوریه آغاز می‌شود و به‌تدریج به جغرافیا‌ها و موقعیت‌های دیگری از جمله عراق، یونان، ایران و حتی عمق اروپا گسترش می‌یابد.