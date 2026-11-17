سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: مسکو بار دیگر از آمریکا به عنوان آغازگر درگیری‌ها در خاورمیانه می‌خواهد فورا به اقدامات نظامی پایان دهد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در سخنانی با ابراز تأسف از افزایش مجدد تنش‌ها در منطقه خلیج فارس، خواستار توقف فوری درگیری‌های نظامی در منطقه شد.

به گزارش مهر، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: متأسفانه شاهد تشدید دوباره تنش‌ها در منطقه خلیج فارس هستیم؛ به طوری که در روز‌های اخیر، طرف‌های مقابل حملات جدیدی علیه یکدیگر انجام داده‌اند. وقوع حملاتی در جزیره قشم ایران و همچنین در خاک بحرین به ثبت رسیده است.

«ماریا زاخارووا» خاطرنشان کرد که چنین حملاتی نقض آشکار حاکمیت و امنیت کشور‌های واقع در این منطقه محسوب می‌شود، موجب تأسف عمیق طرف روسی است و به تلفات انسانی و خسارات مادی منتهی می‌شود.

وی سپس اضافه کرد: روسیه بار دیگر از تمامی طرف‌های درگیر در مناقشه کنونی و پیش از همه، آغازگر آن یعنی ایالات متحده می‌خواهد که فوراً به درگیری‌ها پایان دهند. ما حملات علیه غیرنظامیان و هرگونه زیرساخت غیرنظامی را کاملا غیرقابل قبول می‌دانیم.