جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه از رژیم صهیونیستی خواست تا سیاست‌هایی را که به کشور‌های همسایه آسیب می‌رساند کنار بگذارد و تأکید کرد که این رژین اشغالگر نمی‌تواند امنیت خود را به قیمت ناامنی دیگران تأمین کند.

وزیر امور خارجه ترکیه در یک نشست خبری مشترک با اسعد حسن الشیبانی وزیر خارجه دولت موقت سوریه در آنکارا تأکید کرد: اسرائیل باید اکنون دریابد که نمی‌تواند با آسیب رساندن به همسایگانش امنیت خود را تضمین کند و باید این سیاست را کنار بگذارد. حملات اسرائیل به جنوب سوریه باید متوقف شود و بازگشت به توافق‌نامه جداسازی نیرو‌ها ضروری است.

هاکان فیدان در خصوص استقبال از «توافق مکه» که در ماه اوت امسال توسط ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان تشکیل شد، گفت: توجه و علاقه زیاد به ائتلاف دفاعی مکه، نشانه‌ای آشکار از تأثیر مثبتی است که تلاش‌های صلح‌جویانه ما می‌تواند در منطقه داشته باشد.