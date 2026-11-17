جوان آنلاین: بیژن سلیمان‌پور، بعد از ظهر سه‌شنبه از وقوع حادثه در یک واحد صنفی لوسترسازی در محدوده روستای کمیته در ری خبر داد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به انتشار دود در این محدوده اظهار کرد: منشأ دود مشاهده‌شده، حادثه‌ای در یک واحد صنفی فعال در زمینه لوسترسازی بوده است.

سلیمان‌پور افزود: در پی وقوع این حادثه، نیرو‌های آتش‌نشانی برای بررسی شرایط و انجام اقدامات لازم به محل اعزام شدند.

فرماندار ری با بیان اینکه بررسی ابعاد حادثه در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: گزارش دقیق‌تر پس از بررسی‌های میدانی و دریافت اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.