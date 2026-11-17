جوان آنلاین: حامد علی‌اکبرزاده، دبیر سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی، در این مراسم با اشاره به همکاری ۷۰ داور از گروه‌های مختلف جشنواره اظهار کرد: در این جشنواره ۷۰ داور از گروه‌های مختلف با ما همکاری می‌کنند که اکثر آنها از صاحب‌نظران حوزه‌های تخصصی خود هستند.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: در جایزه ملی علامه شهیدی، با تدبیر دکتر منتظری، هیئتی از فرهیختگان کشور تشکیل شده که از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. همچنین امروز از چهار ناشر پرتلاش تقدیر می‌شود.

دبیر جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی افزود: فراخوان جشنواره از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و امسال و در مقایسه با سال گذشته، آثار زیادی دریافت کردیم. تعداد آثار دریافتی نسبت به سال ۱۴۰۳ دو برابر شده است و داوری آثار در شش گروه اصلی انجام شده است.

علی‌اکبرزاده با بیان اینکه بیشترین تعداد آثار در گروه علوم انسانی دریافت شده است، گفت: در این گروه ۷۰۶ اثر به جشنواره ارسال شده است. از مجموع آثار، ۵۹ درصد تألیفی و ۴۰ درصد ترجمه بوده‌اند و تعداد اندکی نیز در بخش تصحیح قرار داشته‌اند.

وی درباره ترکیب دانشگاهی شرکت‌کنندگان نیز توضیح داد: ۵۳ درصد شرکت‌کنندگان از دانشگاه‌های دولتی، ۲۷ درصد از دانشگاه آزاد اسلامی و ۲۰ درصد از سایر دانشگاه‌ها بوده‌اند. همچنین ۳۷ درصد شرکت‌کنندگان را خانم‌ها و ۶۳ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

دبیر جشنواره ادامه داد: دانشجویان مقطع دکتری با ارائه ۵۸ درصد آثار، بیشترین سهم را در میان شرکت‌کنندگان این دوره داشته‌اند.

وی همچنین با اشاره به تشکیل هیئت انتخاب برای جایزه علامه سید جعفر شهیدی اظهار کرد: در دوره گذشته در خدمت فتح‌الله مجتبایی بودیم و از ایشان تجلیل شد. این جایزه به افرادی تعلق می‌گیرد که در حوزه فرهنگ مکتوب نقش‌آفرین هستند.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به ابعاد شخصیتی و علمی غلامعلی حداد عادل اظهار کرد: ما در تاریخ چهره‌های تأثیرگذار بسیاری داریم، اما جامعیت دکتر حداد عادل در حوزه فرهنگ، ادبیات، علم، علوم انسانی و علوم پایه و همچنین در قلمرو فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، چشمگیر و سازنده است.

وی افزود: درباره تمام ابعاد فعالیت ایشان می‌توان سخن گفت، اما من به حوزه علمی ایشان می‌پردازم. نخستین کتاب‌های جامعه‌شناسی پس از انقلاب توسط ایشان برای آموزش و پرورش نوشته شد. رساله دکتری ایشان نیز درباره کانت بود. ایشان پس از چند دهه فعالیت در حوزه فیزیک، به کانت پرداختند و از علوم پایه به حوزه فلسفه علوم پایه وارد شدند.

پارسانیا با اشاره به ارتباط حداد عادل با شهید مطهری گفت: ایشان در محضر شهید مطهری بودند و تعاملاتی درباره کانت داشتند. ما بسیار به دنبال دایر شدن رشته فلسفه علوم پایه در دانشگاه هستیم که هنوز این موضوع محقق نشده است.

در ادامه، دکتر علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی، با اشاره به خدمات غلامعلی حداد عادل و خاطرات مشترک خود با وی گفت: زمانی که دانشجوی سال دوم یا سوم دانشگاه بودم، یونسکو در سال ۱۹۷۰ یک کنفرانس جهانی با عنوان سیاست‌های فرهنگی جهان برگزار می‌کرد که هر کشوری سیاست فرهنگی خود را در این کنفرانس ارائه می‌داد. این کنفرانس هر ۱۰ سال یک‌بار برگزار می‌شد، اما به دلایلی با تأخیر مواجه شد.

وی ادامه داد: در آن زمان سازمان یونسکو زیر نظر وزارت فرهنگ بود و قرار شد بنده نیز در این برنامه شرکت کنم. دکتر حداد عادل از جمله افرادی بودند که فرصت حضور بنده را فراهم کردند. ابتدا به فرانسه، سپس اسپانیا و بعد به مکزیکوسیتی رفتیم. در آن سفر نماز جماعت برگزار می‌کردیم و من دعا‌های میان نماز را می‌خواندم. اگر اشتباهی داشتم، دکتر حداد عادل شکل صحیح آن را یادآوری می‌کردند.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به روحیه حمایت از جوانان در حداد عادل اظهار کرد: ایشان روحیه میدان دادن به جوانان داشتند. زمانی که رئیس مرکز هنر‌های نمایشی کشور شدم، دکتر حداد عادل با من تماس گرفتند و فرمودند بروشور تئاتر‌های گذشته را در اختیار دارند و آنها را برای من فرستادند تا استفاده کنم.

منتظری با اشاره به خاطرات خود از حضور در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مهم‌ترین خاطره ما با دکتر حداد عادل به شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی‌گردد. گاهی یادداشت‌هایی میان ما ردوبدل می‌شد. دکتر حداد عادل می‌گفتند منتظری خوب صحبت می‌کند، اما زمانی که باید به هدف بزند، به جای هدف، کنار آن را می‌زند.

وی تأکید کرد: ایشان همیشه در پرورش و رشد جوانان نقش معلمی داشتند و همواره از آنها حمایت می‌کردند.

رئیس جهاد دانشگاهی خطاب به حداد عادل گفت: امروز دانشجویان نیز از شما قدردانی می‌کنند. مراسم ما در شأن شما استادان بزرگ نیست، اما این جایزه دکتر سید جعفر شهیدی که از چهره‌های فرهنگی کشور بودند، به شما اهدا می‌شود.

منتظری همچنین خطاب به همسر حداد عادل اظهار کرد: ما عروسمان را از مدرسه شما انتخاب کردیم و از این جهت به شما بدهکاری داریم. چهار عروس دارم که یکی از آنها فوق‌لیسانس فلسفه دارد و فکر می‌کنم این موضوع تأثیر مدرسه شما بوده است.

وی با یاد شهیده زهرا حداد عادل افزود: واقعاً داغ فرزند سخت است. امیدوارم این شهیده با اولیا و حضرت فاطمه زهرا (س) محشور باشند. دنبال فرصتی بودم تا تبریک و تسلیت بگویم که از این تریبون استفاده می‌کنم.

رئیس جهاد دانشگاهی در ادامه با اشاره به اهمیت پاسداشت خون شهدا گفت: امیدوارم دانشجویان و برگزیدگان بدانند پیشرفت‌های ما محصول خون‌های عزیزی است که به ناحق ریخته شده و باید از آن صیانت کنیم. در رأس آن، رهبر شهید ما قرار داشت که چقدر از علوم حمایت می‌کردند و از همین جشنواره نیز حمایت داشتند. امیدوارم تجلیل از دانشجویان، گامی برای آینده بهتر آنها باشد.

در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با اشاره به اهمیت تألیف و نگارش آثار علمی اظهار کرد: توجه به تألیف و به قلم آوردن ایده‌ها و افکار، اتفاقی است که به دانشجویان جسارت تولید و تألیف یک اثر را می‌دهد و بسیار مهم است. به همه عزیزانی که دست به قلم برده‌اند و جرئت نگارش اثر داشته‌اند، تبریک می‌گویم.

وی درباره جایزه علامه شهیدی گفت: امسال افتخار داریم که این جایزه به شخصیت فرهیخته دکتر حداد عادل تعلق می‌گیرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: درباره دکتر حداد عادل گفتنی‌های زیادی وجود دارد. صحبت درباره شخصیتی که در حوزه دانش، زبان فارسی، مسئولیت اجتماعی و سیاسی آثار و یادگار‌هایی دارد، آسان نیست و نمی‌توان در یک سخنرانی حق مطلب را درباره ایشان ادا کرد.

رستمی با اشاره به منظومه فکری حداد عادل اظهار کرد: ما شاهد یک منظومه فکری هستیم که فلسفه، توجه به مبانی و اندیشه‌ورزی، محور فعالیت این دانشمند و متفکر است. اگر مکتبی باور به ارائه تفکری پیشتاز در علم دارد، حتماً مکاتب رقیب را می‌شناسد و نقد می‌کند. ایشان نیز در این حوزه با آثار فلسفی و فعالیت‌های مهم خود نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی حداد عادل در حوزه زبان فارسی گفت: ایشان همانند امام شهید، پاسدار بزرگ زبان فارسی بودند و جدیت ویژه‌ای در این زمینه داشتند. پاسبانی و دفاع از زبان و ادبیات فارسی بر عهده حداد عادل بوده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تأکید کرد: ایشان شخصیتی فرهنگی در جامعه هستند و در کنار مسئولیت‌های مختلف، به علوم انسانی و آموزش و پرورش نیز توجه داشته‌اند. موضوع مدیریت و مسئولیت در انقلاب اسلامی نیز از دیگر ابعاد فعالیت ایشان است. حداد عادل از جمله افرادی هستند که وارد میدان شدند و مجموعه‌ای از ویژگی‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وجود ایشان می‌بینیم. برای ایشان آرزوی توفیق داریم.

در ادامه این مراسم، از دکتر غلامعلی حداد عادل تقدیر شد و جایزه علامه سید جعفر شهیدی به وی اعطا شد.

غلامعلی حداد عادل نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه علم، فرهنگ و کتاب‌خوانی گفت: یاد می‌کنم از رهبر شهید که آموزگار معرفت و ایمان بودند و کتاب‌خوانی را به همه ما می‌آموختند. اگر بخواهم خاطراتی از ایشان در رابطه با کتاب‌خوانی مطرح کنم، باید ساعت‌ها صحبت کنم؛ ایشان تسلط زیادی بر کتاب‌خوانی داشتند.

وی ادامه داد: یاد می‌کنم از سید شهیدی که نسبت به من حکم پدر داشتند؛ به لحاظ سنی از من بزرگ‌تر بودند و من سال‌ها در خدمت ایشان بودم. همچنین یاد می‌کنم از همه دانشمندان شهیدی که در این جنگ‌های اخیر برای سربلندی ایران شهید شدند.

حداد عادل با اشاره به اهمیت کتاب سال دانشجویی اظهار کرد: پژوهش پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری، حرکت در مرز دانش است. در کشور‌های دیگر دیده‌ام که بسیاری از ناشران، پایان‌نامه‌های دانشجویی را منتشر می‌کنند. در ایران سالانه تعداد بسیار زیادی پایان‌نامه در دوره دکتری نوشته می‌شود، اما درصدی از این پایان‌نامه‌ها منتشر می‌شوند.

وی افزود: کار جهاد دانشگاهی این است که این استعداد بالقوه را از همین دوره تشویق کند و با قدرشناسی از دانشجویان، زمینه ادامه مسیر علم را برای آنها فراهم کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به سابقه تحصیل خود در دانشگاه تهران گفت: من هر وقت وارد دانشگاه تهران می‌شوم، افتخارم این است که ۶۳ سال است دانشجوی دانشگاه تهران هستم. الان نیز به قصد آموختن سر کلاس می‌روم. در ۸۲ سالگی در کلاس درس شرکت می‌کنم و هر هفته دانشجو هستم. معلم دبیرستان هستم و با اینکه بیش از ۴۰ سال در دانشگاه تهران فلسفه تدریس کرده‌ام، افتخار می‌کنم که در خدمت نوجوانان هستم.

وی با توصیه به جوانان برای فعالیت در حوزه تعلیم و تربیت گفت: توصیه می‌کنم کار را از مدرسه شروع کنید و عمرتان را صرف تعلیم و تربیت کنید.

حداد عادل در ادامه با تأکید بر اهمیت تألیف آثار علمی و دانشگاهی اظهار کرد: درباره کتاب دانشجویی عرض می‌کنم که اهمیت دارد. اصرار من این است که استادان به ترجمه کتاب‌های فرنگی اکتفا نکنند، اما اگر در کشوری تألیف دانشگاهی رعایت نشود، جای نگرانی است. تقویت کار تحقیقی دکتری و جرئت دادن به اعضای هیئت علمی دانشگاه برای اینکه دست به قلم ببرند و تألیف کنند، اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به شرایط کشور و اهمیت استقلال علمی بیان کرد: خدا را شکر می‌کنم که توانستم در این انقلاب باشم؛ انقلابی که با استقلال کار خود را شروع کرد. دشمن دین را می‌خواهد ریشه‌کن کند و دانشمندان را ترور می‌کند، چون می‌داند این کشور با دین و دانش در مقابل دشمنان ایستاده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به موفقیت‌های علمی جوانان ایرانی گفت: در همین شرایط که ایران تحت فشار است، تیم نجوم ایران هر ۶ نفر مدال طلا می‌گیرند و این امر کم‌سابقه است. وظیفه ماست که به‌عنوان معلم، دلسوز باشیم.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سال‌ها فعالیت علمی و پژوهشی‌اش گفت: من برای تألیف یک کتاب در رشته خودم چند سال وقت صرف کردم و کار کردم. ۱۰ سال است که حاصل ۴۰ سال تدریس درباره کانت را آماده می‌کنم و اکنون در آستانه فرستادن آن به چاپخانه است.

وی در پایان خطاب به جوانان و فرزندان ایران تأکید کرد: فرزندان وطن، علم را جدی بگیرید. به هیچ قیمتی در کار علم سهل‌انگاری نکنید. این کشور در سایه علم و ایمان است که باقی می‌ماند. در ادامه از برگزیدگان سی و سومین جشنواره کتاب سال دانشجویی تقدیر شد.