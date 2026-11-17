فرمانده کل ارتش، طی پیامی رحلت مرجع عالیقدر و استاد برجسته حوزه‌های علمیه، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت.

جوان آنلاین: متن کامل پیام امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

مَوتُ العالِمِ مُصیبَةٌ لا تُجبَرُ و ثُلمَةٌ لا تُسَدُّ

رحلت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، از ستون‌های استوار علم و تقوا، ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام است.

اسلام و حیات معنوی جامعه، همواره در سایه‌سار حضور مراجع تقلید و آیات عظام، مسیر تعالی و پایداری خود را می‌پیماید. سال‌ها زندگی نورانی و مجاهدت‌های زاهدانه آن مرجع بزرگوار که در راه تقویت و ترویج معارف اصیل اسلامی، تالیف آثار مکتوب و پرورش شاگردان بی‌شمار در عرصه‌های علمی و حوزوی سپری شد، توشه‌ای ارزشمند برای سفر ابدی ایشان و افتخاری برای تاریخ تشیع است.

اینجانب رحلت مرجع عالی‌قدر و عالم بزرگ تشیع، آیت‌الله العظمی وحید خراسانی را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مردم انقلابی ایران، شاگردان و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم. از خداوند متعال مسئلت دارم که روح بلند آن روحانی والامقام را در جوار رحمت الهی و در آرامش ابدی قرار دهد.»