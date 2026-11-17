منابع سوری از حمله گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه و فرار سوری‌ها خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، منابع رسانه‌ای از ورود گسترده نیرو‌های رژیم صهیونیستی به مناطقی در حومه استان درعا در جنوب سوریه و تیراندازی و حملات توپخانه‌ای در اطراف چند روستا خبر دادند؛ تحرکاتی که به دنبال آن شماری از خانواده‌ها خانه‌های خود را ترک کرده و به روستا‌های مجاور پناه بردند.

به گزارش مهر، رسانه‌های سوری امروز سه‌شنبه گزارش دادند که بالگرد‌های متعلق به نیرو‌های رژیم صهیونیستی به سمت دشت‌های اطراف روستای کویا در حومه غربی درعا تیراندازی کردند.

همچنین نیرو‌های این رژیم اراضی کشاورزی واقع در غرب این روستا را هدف تیراندازی قرار دادند.

نیرو‌های رژیم صهیونیستی دو گلوله توپخانه‌ای نیز به سمت زمین‌های کشاورزی میان روستا‌های کویا و معریه در حومه غربی درعا شلیک کردند و هم‌زمان با ورود به منطقه، شماری از منازل را مورد یورش و بازرسی قرار دادند.

در همین راستا، رسانه‌های سوری از آواره شدن شماری از خانواده‌های ساکن روستای کویا و انتقال آنها به روستا‌های اطراف خبر دادند.

در همین حال، «امجد سلیمان»، شهردار کویا اعلام کرد که پس از آغاز عقب‌نشینی نظامیان رژیم صهیونیستی از دو روستای کویا و معریه به سمت پایگاه «جزیره» در حومه غربی درعا، اوضاع منطقه تا حدودی به آرامش بازگشته است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق حومه غربی دمشق و استان قنیطره نیز افزایش یافته است. رسانه‌های سوری این اقدامات را نقض حاکمیت این کشور و توافقنامه جداسازی نیرو‌ها در سال ۱۹۷۴ دانسته‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های سوری، مرکز «سجل» نیز اعلام کرده است که در ماه سپتامبر ۲۸۰ مورد نقض از سوی رژیم صهیونیستی در سوریه ثبت شده است که دومین آمار ماهانه بالای این موارد از ابتدای سال ۲۰۲۶ به شمار می‌رود.