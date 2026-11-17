سارق حرفه‌ای که خود را عقاب خیابان‌ها می‌دانست، پس از ناکامی در موبایل‌قاپی به راهزنی روی آورد و با همدستی چهار نفر دیگر، کامیون‌ها را در پوشش مأمور پلیس متوقف و محموله‌های آنها را سرقت می‌کرد، اما آخرین طعمه او یک راننده بوکسور بود که با یک ضربه، نقشه سرقت را برهم زد.

جوان آنلاین: سارق حرفه‌ای که خود را عقاب خیابان‌ها می‌دانست، پس از ناکامی در موبایل‌قاپی به راهزنی روی آورد و با همدستی چهار نفر دیگر، کامیون‌ها را در پوشش مأمور پلیس متوقف و محموله‌های آنها را سرقت می‌کرد، اما آخرین طعمه او یک راننده بوکسور بود که با یک ضربه، نقشه سرقت را برهم زد.

اوایل تابستان امسال، گزارش سرقت مسلحانه یک کامیون باری در اطراف تهران به پلیس اعلام شد. بررسی‌های اولیه نشان داد چند مرد مسلح با معرفی خود به‌عنوان مأمور پلیس، کامیون حامل بار سیگار را متوقف کرده و پس از بستن دست‌وپای راننده، او را در بیابان‌های اطراف رها کرده‌اند.

راننده کامیون که با کمک یک راننده عبوری نجات پیدا کرده‌بود، پس از حضور در اداره پلیس درباره جزئیات حادثه گفت: «بار سیگار را از یکی از شهر‌های جنوبی کشور به مقصد تهران بارگیری کرده‌بودم که در نزدیکی تهران یک دستگاه پژو مجهز به تجهیزات پلیسی راهم را سد کرد. تصور کردم مأمور هستند و توقف کردم. راننده داخل خودرو ماند و سه مرد جوان هیکلی که بی‌سیم و اسلحه کمری داشتند، به طرفم آمدند. آنها مدعی شدند گزارش قاچاق بودن بار کامیونم به پلیس رسیده و باید به اداره پلیس منتقل شوم. اما ناگهان به من حمله کردند و پس از بستن دست‌وپا و چشم‌هایم، مرا داخل پژو انداختند. یکی از آنها پشت فرمان کامیون نشست و دیگران مرا به بیابان‌های اطراف بردند و رها کردند. اگر راننده عبوری مرا پیدا نمی‌کرد، معلوم نبود چه اتفاقی برایم رخ دهد.»

با ثبت این شکایت، پرونده به دستور بازپرس دادسرا در اختیار کارآگاهان پلیس پایتخت قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی سارقان آغاز شد.

ردپای همدست در جنوب کشور

در حالی که تحقیقات ادامه داشت، شکایت‌های مشابه دیگری به پلیس رسید. بررسی اظهارات شاکیان نشان می‌داد همه آنها رانندگان کامیونی هستند که در جاده‌های اطراف تهران هدف سرقت افرادی قرار گرفته‌اند که خود را مأمور پلیس معرفی می‌کنند.

کارآگاهان در جریان بررسی‌ها دریافتند یکی از اعضای باند در شهر‌های جنوبی کشور و در محل بارگیری کامیون‌ها مستقر است. او با شناسایی کامیون‌های حامل محموله‌های ارزشمند از جمله سیگار، تجهیزات تلفن همراه و قطعات خودرو، اطلاعات لازم را در اختیار همدستانش قرار می‌داد. اعضای دیگر باند نیز با کمین در جاده‌های منتهی به پایتخت، کامیون‌ها را متوقف و محموله‌های آنها را سرقت می‌کردند.

تحقیقات همچنین نشان داد سارقان برای اجرای نقشه‌های خود از خودرو‌های سرقتی استفاده می‌کنند و پس از هر سرقت، خودرو را در نقطه‌ای خلوت رها کرده و سراغ خودروی دیگری می‌روند. آنها کامیون‌های سرقتی را نیز پس از تخلیه بار در مناطق خلوت اطراف تهران رها می‌کردند تا ردی از خود باقی نگذارند.

ضربه بوکسور به باند راهزنان

اعضای باند تصور می‌کردند با این شیوه هیچ ردی از خود باقی نمی‌گذارند، اما در جریان آخرین سرقت با راننده‌ای روبه‌رو شدند که برخلاف دیگر قربانیان، تسلیم آنها نشد. در این حادثه، راهزنان با همان شگرد همیشگی و در پوشش مأمور پلیس، کامیونی را که از یکی از شهر‌های جنوبی کشور به مقصد تهران تجهیزات تلفن همراه حمل می‌کرد، متوقف کردند. راننده خیلی زود متوجه شد افراد مقابلش مأمور پلیس نیستند و قصد سرقت محموله را دارند. به همین دلیل با آنها درگیر شد. راننده که بوکسور حرفه‌ای بود، با وارد کردن ضربه‌ای محکم یکی از سارقان را بیهوش کرد. دیگر اعضای باند که متوجه نزدیک شدن چند کامیون دیگر به محل شده‌بودند، محموله را سرقت کردند و با رها کردن همدست بیهوش خود گریختند.

راننده پس از فرار سارقان با پلیس تماس گرفت و متهم بیهوش را تحویل مأموران داد. بررسی‌های بعدی نشان داد مرد دستگیرشده یکی از اعضای باند راهزنی است که از چند ماه قبل به اتهام سرقت سریالی محموله کامیون‌ها تحت تعقیب قرار داشت.

اعتراف به ده‌ها سرقت

متهم پس از انتقال به اداره پلیس، در جریان بازجویی‌ها به سرقت‌های سریالی با همدستی چهار مرد دیگر اعتراف کرد. در ادامه، کارآگاهان با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده، هویت دیگر اعضای باند را شناسایی و آنها را در عملیات‌های جداگانه بازداشت کردند. متهمان در تحقیقات به ده‌ها فقره سرقت محموله کامیون‌ها با همین شگرد اعتراف کردند و تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی و کشف اموال مسروقه ادامه دارد.

راهزنی که خودش را عقاب می‌داند

بهزاد، سارق سابقه‌داری است که پیش از این در زمینه موبایل‌قاپی فعالیت می‌کرد. او می‌گوید دوستانش به دلیل سرعت عملش در سرقت گوشی تلفن همراه، لقب «عقاب» را به او داده بودند. اما بهزاد که به دنبال درآمد بیشتری بود، تصمیم گرفت شیوه سرقتش را تغییر دهد و این بار به جای خیابان‌ها، در جاده‌ها کمین کند و به راهزن جاده‌ای تبدیل شود.

گفت‌و‌گو با متهم

خودت را معرفی کن.

بهزاد هستم و سابقه سرقت دارم.

چه چیزی سرقت می‌کردی؟

قبلاً موبایل‌قاپ بودم و در این کار حرفه‌ای عمل می‌کردم. بین دوستانم به «عقاب خیابان‌ها» معروف شده بودم.

چرا به تو لقب عقاب داده بودند؟

چون هم تیزبین بودم و هم سرعت عمل بالایی داشتم. چشم‌هایم خیلی تیز بود و کافی بود کسی را در خیابان در حال صحبت با تلفن همراه ببینم. از فاصله دور تشخیص می‌دادم گوشی چه مارکی است و ارزش سرقت دارد یا نه. بعد هم در یک چشم به هم زدن گوشی را از دست صاحبش می‌قاپیدم و با سرعت فرار می‌کردم.

چه شد که از موبایل‌قاپی به راهزنی در جاده‌ها روی آوردی؟

موبایل‌قاپی دردسر زیادی داشت. باید در خیابان دنبال طعمه می‌گشتم و هر لحظه احتمال داشت با پلیس روبه‌رو شوم. از طرفی هنگام فرار ممکن بود تصادف کنم یا گرفتار شوم. درآمدش هم چندان زیاد نبود. گوشی را با هزار دردسر سرقت می‌کردیم و در نهایت مجبور بودیم آن را با قیمت پایینی به مالخر بفروشیم. آخرین باری که دستگیر شدم، تصمیم گرفتم بعد از آزادی سراغ راهزنی بروم، چون با سرقت یک محموله می‌توانستم پول هنگفتی به دست بیاورم.

از راهزنی چقدر درآمد داشتی؟

مثلاً در یکی از سرقت‌ها سهم من ۳۰۰ میلیون تومان شد.

چطور باندتان را تشکیل دادی؟

بعد از آزادی از زندان سراغ یکی از دوستانم رفتم که قبلاً بازاریاب بود، اما او هم از محل کارش اخراج شده بود. تصمیم گرفتیم با هم این کار را شروع کنیم. دو نفر دیگر را هم دوستان زندانی‌ام معرفی کردند که در سرقت حرفه‌ای بودند. به این ترتیب با یک سارق دیگر یک باند پنج‌نفره تشکیل دادیم. یکی از اعضا در جنوب کشور مستقر بود و اطلاعات کامیون‌های حامل بار را به ما می‌داد. ما چهار نفر هم در جاده‌ها و در پوشش مأمور پلیس، کامیون‌ها را متوقف و محموله‌هایشان را سرقت می‌کردیم.

محموله‌های سرقتی را به چه کسی می‌فروختید؟

برای محموله‌ها در بازار‌های مختلف مشتری پیدا می‌کردیم و آنها را می‌فروختیم.

فکر می‌کردی به این زودی دستگیر شوی؟

نه، تصور نمی‌کردم به این زودی گرفتار شویم. نقشه‌هایمان حساب‌شده بود و سعی می‌کردیم هیچ ردی از خودمان باقی نگذاریم. خودرو‌هایی هم که استفاده می‌کردیم سرقتی بودند و بعد از هر سرقت آنها را رها می‌کردیم. از طرفی در ابتدا سراغ کامیون‌هایی می‌رفتیم که بار قاچاق حمل می‌کردند و فکر می‌کردیم رانندگانشان کمتر شکایت می‌کنند. اما در آخرین سرقت با راننده‌ای روبه‌رو شدیم که بوکسور حرفه‌ای بود. او یکی از همدستانم را با ضربه‌ای بیهوش کرد و همین اتفاق باعث شد نقشه‌هایمان نقش بر آب شود.