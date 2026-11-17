در حادثه سقوط یک فروند هواپیمای «آن-۱۲» در منطقه کمروو روسیه، ۱۷ نفر کشته شدند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، یک حادثه هوایی در نزدیکی روستای «یاگونوفو» در منطقه کمروو رخ داده است.

به گزارش مهر، ایلیا سردیوک، فرماندار این منطقه، ضمن اعلام این خبر افزود که هم‌اکنون در مسیر عزیمت به محل حادثه است.

سردیوک در «مکس» (Max) نوشت: یک حادثه هوایی در نزدیکی روستای یاگونوفو رخ داده است. من در حال رفتن به محل حادثه هستم. نیرو‌های امدادی هم‌اکنون در محل حضور دارند و مقامات منطقه‌ای در حال ارائه تمامی کمک‌های لازم هستند.

وی افزود که جزئیات و شرایط پیرامون این حادثه توسط مقامات ذی‌ربط در دست بررسی است

خبرگزاری آپا آذ در این خصوص اعلام کرد: ۱۷ نفر در پی سقوط هواپیمای «آن-۱۲» (An-۱۲) در منطقه کمروو روسیه جان باختند.