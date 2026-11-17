دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به روایت ساختگی و ادعایی رسانه‌ای درباره احتمال برنامه‌ریزی ایران برای انجام حمله‌ای با استفاده از بمب کثیف در واشنگتن، از بررسی این موضوع توسط دولت آمریکا خبر داد.

جوان آنلاین: از رویترز، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در واکنش به پرسشی درباره گزارش ادعایی و روایت ساختگی شبکه خبری سی‌ان‌ان مبنی بر ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا از احتمال برنامه‌ریزی ایران برای انفجار یک بمب کثیف در پایتخت این کشور، گفت که واشنگتن این موضوع را بررسی می‌کند.

به گزارش ایرنا، ترامپ که در جریان برنامه‌ای برای گرفتن عکس یادگاری با خبرنگاران در مانیل، پایتخت فیلیپین، حضور داشت، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برنامه‌ریزی ایران برای منفجر کردن بمب کثیف در آمریکا، با تکان دادن سر واکنش نشان داد.

رییس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا دولتش از احتمال چنین حمله‌ای اطلاع دارد، گفت: «ما در حال بررسی این موضوع هستیم.»

وی در ادامه ضمن تاکید تهدیدات گذشته گفت: «امیدوارم چنین چیزی صحت نداشته باشد، اما ما این موضوع را بسیار جدی می‌گیریم.»

پیشتر شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از آنچه منابع آگاه خوانده، مدعی شده بود که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا، احتمال تدوین طرح‌هایی از سوی ایران برای انجام حمله‌ای با استفاده از بمب کثیف در پایتخت ایالات متحده مطرح شده است.

در همین ارتباط «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خاطرنشان کرد: «آغازکنندگان تجاوز علیه ایران اکنون با تولید و انتشار اتهام‌های بی‌اساس، از جمله ادعا‌های اخیر منتشرشده در روزنامه نیویورک‌تایمز و روایت رسانه‌ای ساختگی درباره یک «بمب کثیف» که سی‌ان‌ان آن را ترویج کرده است، درصدد زمینه‌سازی رسانه‌ای برای اجرای طرح‌های خود هستند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: «آن‌ها گام‌به‌گام در تلاش‌اند پوششی از مشروعیت برای تجاوز‌ها و جنایت‌های بیشتر ایجاد کنند. ایران به‌خوبی می‌داند چگونه به هرگونه اقدام تجاوزکارانه پاسخ دهد و اطمینان حاصل کند که این اقدام با پاسخی فراموش‌نشدنی روبه‌رو خواهد شد.»