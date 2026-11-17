جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با محکوم کردن تعرض به زنان اسیر فلسطینی در زندان دامون، این اقدام را جنایتی جدید و نقض آشکار حقوق و کرامت اسرای فلسطینی توصیف کرد.

جوان آنلاین: به نقل از فلسطین الیوم، حماس روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد زنان اسیر در زندان دامون رژیم صهیونیستی با تهدید و ضرب‌وجرح مجبور به برداشتن حجاب خود شده‌اند و مسئولان زندان نیز از آنان در این وضعیت تصویربرداری کرده‌اند.

به گزارش ایرناف این جنبش با اشاره به تشدید اقدامات سرکوبگرانه سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی علیه اسرای زن، تأکید کرد چنین اقداماتی با هدف تحقیر، اعمال فشار روانی و درهم شکستن اراده زنان اسیر فلسطینی صورت می‌گیرد.

حماس، رژیم صهیونیستی را مسئول مستقیم حفظ جان و سلامت زنان اسیر دانست و از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سازمان ملل متحد و نهاد‌های حقوق بشری خواست برای توقف فوری این اقدامات و انجام تحقیقات بین‌المللی با هدف پیگرد و محاکمه عاملان آن مداخله کنند.

این جنبش همچنین از فلسطینیان در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی و گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی خواست با تشدید اقدامات حمایتی و برنامه‌های همبستگی، از اسرای زن و مرد فلسطینی حمایت کنند.

حماس در پایان تأکید کرد موضوع اسرای فلسطینی باید در تمامی محافل و عرصه‌های بین‌المللی زنده نگه داشته شود و جامعه جهانی در برابر نقض حقوق آنان سکوت نکند.