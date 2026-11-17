جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که گئورگی بوریسنکو معاون وزیر خارجه این کشور در گفت‌و‌گو با احمد مجدلانی، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین بر لزوم تضمین آتش بس پایدار در غزه، ایجاد شرایط برای ارسال بی وقفه کمک‌های بشردوستانه به این باریکه و احیای زیرساخت‌های غیرنظامی آن که تقریبا به طور کامل توسط رژیم صهیونیستی نابود شده است، تأکید کرد.

به گزارش مهر، وزارت خارجه روسیه در این خصوص اضافه کرد: طرف روسی آمادگی خود را برای ادامه حمایت از تلاش‌ها به‌منظور دستیابی به راه حلی پایدار و عادلانه برای اختلافات فلسطین و اسرائیل بر اساس مبانی شناخته شده حقوق بین الملل اعلام کرد.