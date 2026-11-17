جوان آنلاین: از رویترز، متحدان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) روز سه‌شنبه در بروکسل با «الکس کولبی»، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست‌گذاری، درباره بازنگری واشنگتن در شمار نیرو‌های نظامی این کشور در اروپا رایزنی خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، «بوریس پیستوریوس»، وزیر دفاع آلمان، پیش از نشست با همتایان اروپایی خود در بروکسل گفت که هنوز اطلاعات مشخصی درباره ابعاد تغییرات احتمالی در سطح نیرو‌های آمریکایی وجود ندارد، اما انتظار می‌رود طی چند هفته آینده تصویر روشن‌تری از این موضوع به دست آید.

«پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا در ماه ژوئن از آغاز یک بازنگری شش‌ماهه در سطح استقرار نیرو‌های آمریکایی در اروپا خبر داده بود. وی تهدید کرده بود در صورتی که متحدان ناتو به تعهدات خود در زمینه هزینه‌های دفاعی عمل نکنند و همچنان از توان نظامی آمریکا بهره‌مند شوند، واشنگتن ممکن است بخشی از کمک‌های مالی خود به این ائتلاف را متوقف کند.

اگرچه هگست صراحتا اعلام نکرده بود که این بازنگری به کاهش شمار حدود ۸۰ هزار نیروی آمریکایی مستقر در اروپا منجر خواهد شد، اما تاکید کرده بود که هدف واشنگتن، ترغیب کشور‌های اروپایی به پذیرش مسئولیت بیشتر در قبال امنیت خود و در عین حال فراهم کردن امکان ایفای تعهدات نظامی آمریکا در سایر مناطق جهان است.

پیستوریوس در این باره گفت: «ما انتظار تغییراتی در سطح نیرو‌ها را داریم، اما هنوز هیچ اطلاعات مشخصی در این زمینه در اختیار نداریم.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که حتی در صورت روی کار آمدن رئیس‌جمهوری دیگر در آمریکا نیز تغییر در توازن نیرو‌های متعارف نظامی قابل انتظار بود؛ زیرا واشنگتن به‌تدریج توجه و مشارکت نظامی بیشتری در منطقه هند و اقیانوس آرام خواهد داشت.

آلمان با میزبانی حدود ۳۵ هزار نظامی آمریکایی، بزرگ‌ترین محل استقرار نیرو‌های نظامی آمریکا در اروپا به شمار می‌رود. انتظار می‌رود نتایج بازنگری پنتاگون پیش از کریسمس اعلام شود.

منابع نظامی اروپایی گمانه‌زنی کرده‌اند که واشنگتن ممکن است یک تیپ نظامی با حدود پنج هزار نیروی خود را از آلمان خارج کرده و به آسیا یا مناطق نزدیک‌تر به جناح شرقی ناتو از جمله لهستان، منتقل کند.

پیستوریوس تاکید کرد که هدف رایزنی‌های کنونی، هماهنگی با واشنگتن و جلوگیری از ایجاد شکاف‌های خطرناک در توان دفاعی اروپا در پی هرگونه کاهش احتمالی نیرو‌های آمریکایی است.

در بخش دیگری از تحولات، کولبی قرار است در نشست گروه رامشتاین، متشکل از کشور‌های حامی نظامی اوکراین، در مقر ناتو شرکت کند. محور اصلی این نشست، بررسی راه‌های تامین تسلیحات بیشتر برای کی‌یف پیش از آغاز زمستان سخت و در شرایط تشدید حملات هوایی روسیه به زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین خواهد بود.