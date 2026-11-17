وزیر بهداشت در پیامی، ارتحال عالم ربانی و فقیه وارسته، حضرت آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی از مراجع عالی قدر جهان تشیع را تسلیت گفت.

جوان آنلاین: به نقل از وبدا، در متن پیام تسلیت محمدرضا ظفرقندی، آمده است: ارتحال عالم ربانی و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع عالی‌قدر جهان تشیع، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

ایشان، عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تحقیق، تدریس و ترویج معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) سپری کرد و با دهه‌ها حضور علمی و تربیت شاگردان، جایگاهی ماندگار در حوزه‌های علمیه و جهان تشیع برجای گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، بیت مکرم، مردم شریف ایران، حوزه‌های علمیه و ارادتمندان آن مرجع عالی‌قدر تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، علو درجات و رحمت واسعه الهی را برای آن فقید سعید مسئلت دارم.