جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز سه شنبه گزارش داد که یک حادثه دریایی در سواحل یمن رخ داده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در این خصوص ادامه داد: گزارش وقوع یک حادثه در ۵۰ مایل دریایی جنوب غربی المکلا واقع در یمن اعلام شده است.

این سازمان سپس اضافه کرد: افراد مسلح سوار بر یک قایق تلاش کردند وارد یک نفت‌کش در نزدیکی المکلا شوند، اما نگهبانان کشتی آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی کردند. به شناور‌ها توصیه می‌شود ضمن احتیاط در تردد، هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.

این در حالی است که مقامات مربوطه در حال بررسی این حادثه هستند.