جوان آنلاین: محسن اسماعیلی با ابراز تأسف عمیق از رحلت آیت‌الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی، این مرجع عظیم الشان را مدافع همیشگی حریم ولایت و امامت و فقدان او را ضایعه‌ای بزرگ برای اسلام و جامعه بزرگ مسلمانان خواند.

متن کامل پیام تسلیت محسن اسماعیلی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال حضرت آیه الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی اعلی الله مقامه الشریف موجب اندوه و افسوس فراوان شد.

بی شک فقدان این مرجع عظیم الشان و مدافع همیشگی حریم ولایت و امامت، ضایعه‌ای بزرگ برای اسلام و جامعه بزرگ مسلمانان است که تنها فضل بی پایان الهی می‌تواند آن را جبران کند.

برای آن بزرگوار علو درجات و همنشینی با اولیای خدا مسالت دارم و تسلیت متواضعانه خویش را به محضر مبارک حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه و تمام ارادتمندان و شاگردان و مقلدان ایشان تقدیم می‌کنم.



محسن اسماعیلی

۲۶ آبان ۱۴۰۵