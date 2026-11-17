جوان آنلاین: فرانسه و مالزی توافق کرده‌اند همکاری‌های خود را در زمینه عناصر نادر خاکی و صنایع دفاعی گسترش دهند. بر اساس این توافق، یک طرح مشترک برای استخراج و فرآوری مواد معدنی قرار است از اوایل سال ۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری یورو نیوز، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز سه‌شنبه در جریان سفر دو روزه خود به کوالالامپور، پایتخت مالزی این جدول زمانی را اعلام کرد. او و انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی همچنین توافق کردند سطح روابط دوجانبه دو کشور را به مشارکت راهبردی ارتقاء دهند.

انتظار می‌رود این پروژه سالانه ۱۳ هزار تن مواد معدنی فرآوری‌شده از جمله مواد مورد نیاز برای تولید آهنربا‌های با عملکرد بالا به ظرفیت تولید اضافه کند.

ماکرون در نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر مالزی گفت: «قرار است فعالیت‌های این مجموعه در اوایل سال ۲۰۲۷ آغاز شود. این امر به ما امکان خواهد داد تا روند کار را پیش ببریم؛ روندی که نه‌تنها شامل استخراج مواد معدنی، بلکه فرآوری آنها در همین‌جا نیز خواهد بود. این پروژه ظرفیت و حجم مشخصی از تولید را برای ما تضمین می‌کند و حتی امکان پالایش مواد در فرانسه را نیز فراهم می‌سازد، موضوعی که برای کل زنجیره تامین و ارزش ما اهمیت حیاتی دارد.»

مالزی در حال حاضر میزبان بزرگ‌ترین کارخانه فرآوری عناصر نادر خاکی در خارج از چین است، کشوری که بر عرضه جهانی این مواد معدنی راهبردی تسلط دارد. این مواد در تولید گوشی‌های هوشمند، جنگنده‌ها، خودرو‌های برقی و توربین‌های بادی کاربرد دارند. همین جایگاه باعث شده است مالزی به شریکی مورد توجه برای کشور‌هایی تبدیل شود که در تلاشند زنجیره‌های تامین خود را متنوع کرده و وابستگی‌شان به چین را کاهش دهند.

انور ابراهیم گفت این کشور در ازای کمک فرانسه به توسعه صنعت داخلی عناصر نادر خاکی، از سیاست خود مبنی بر ممنوعیت صادرات مواد خام این عناصر، استثنا قائل شده است. او این توافق را «منحصر‌به‌فرد» توصیف کرد، اما جزئیات بیشتری درباره آن ارائه نداد.

وی افزود: «ما مواد خام صادر نمی‌کنیم، اما در مورد فرانسه این کار را انجام داده‌ایم؛ زیرا شما به فرآوری این مواد و همکاری با مالزیایی‌ها در قالب یک تیم متعهد هستید.»

نخست‌وزیر مالزی خاطرنشان کرد که این توافق نشان می‌دهد کشور‌های برخوردار از منابع طبیعی چگونه می‌توانند با شرکای خارجی همکاری کنند و در عین حال، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و بهره‌مندی از تخصص صنعتی را نیز تضمین کنند.

ماکرون نیز گفت: «این مشارکت بازتاب‌دهنده تعهد مشترک دو کشور به حاکمیت ملی و استقلال بیشتر در جهانی است که به‌طور فزاینده‌ای تحت تاثیر رقابت قدرت‌های بزرگ قرار دارد.»