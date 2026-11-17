سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از اجرای عملیاتی نظامی با عنوان «والله من ورائهم محیط» خبر داد و اعلام کرد که این عملیات با هدف دفاع از یمن، مردم این کشور و حاکمیت ملی آن انجام شده است.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: دشمن جنایتکار سعودی به مدت ۱۲ سال به تجاوز و محاصره خود علیه مردم ما ادامه می‌دهد و جنایات و ظلم خود را از طریق بمباران هوایی، تشدید محاصره، ارتکاب ده‌ها کشتار و اعزام ده‌ها هزار نیروی خود برای حمله به مردم یمن و نیرو‌های مسلح آنها تشدید می‌کند. آنها این حملات را با انواع سلاح‌ها و پوشش هوایی پشتیبانی می‌کنند و این در راستای خدمت به پروژه آمریکایی و صهیونیستی در منطقه برای کنترل باب المندب و مناطق استراتژیک در یمن است. آنها جنایات فجیعی علیه اسیران در منطقه ذوباب و نیز جنایاتی علیه مردم ما مرتکب شده‌اند.

وی افزود: نیرو‌های مسلح یمن با یاری خداوند در دفاع از کشور و مردم خود و برای حفظ حاکمیت خود، عملیات «واللهُ من ورائِهِم محیطٌ» را آغاز کردند که به فضل خداوند با موفقیت انجام شد و به اهداف زیر رسید.

اول: در جریان این عملیات، امنیت ۱۰ منطقه از ۲ استان تعز و لحج با مساحتی در مجموع حدود ۷ هزار و ۱۰۰ کیلومتر مربع تامین شده است.

یحیی سریع: ۷ هزار و ۱۰۰ کیلومتر مربع از یمن را آزاد و امن کردیم

دوم: در جریان این عملیات، ۱۲ لشکر نظامی متشکل از ۶۰ تیپ نظامی از نیرو‌های تحت حمایت عربستان را شکست داده و منهدم کردند. این نیرو‌ها تحت نظارت محمد طلال البلوی، افسر عربستانی، فعالیت می‌کردند.

سوم: این عملیات به انهدام، از کار انداختن و به غنیمت گرفتن صد‌ها خودرو و نفربر زرهی و غنیمت گرفتن مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی منجر شد.

یحیی سریع گفت: هدف از این عملیات تامین امنیت مناطقی بود که نیرو‌های دشمن سعودی، به فرماندهی افسران نظامی آنها، حملات تجاوزکارانه خود را علیه غیرنظامیان و نیرو‌های مسلح از آنجا انجام می‌دهند. نیرو‌های مسلح یمن این عملیات را در دفاع از کشور و مردم ما انجام دادند. این عملیات علیه برادران ما در استان‌های جنوبی نیست و ما هیچ نیت خصمانه‌ای نسبت به آنها نداریم. آنها نیز مانند ما از سیطره و تجاوز دشمن سعودی رنج می‌برند.

وی افزود: بنابراین، ما از همه برادران خود در استان‌های جنوبی می‌خواهیم و به آنها توصیه می‌کنیم که صدای خود را علیه دشمن سعودی بلند کنند و به دشمن سعودی اجازه ندهند که از این استان‌ها به عنوان نقطه‌ای برای اهداف شوم و شیطانی خود که مردم عزیز یمن را هدف قرار می‌دهد، استفاده کند.

یحیی سریع تاکید کرد: نیرو‌های مسلح تاکید می‌کنند که کشتار‌های فجیعی که توسط دشمن سعودی، قاتل کودکان و زنان، انجام می‌شود، تنها عزم، اشتیاق و اعتقاد مردم و نیرو‌های مسلح ما را برای توسعه سلاح‌های خود و انتخاب اهدافی که دردناک‌ترین ضربات را به دشمن سعودی وارد می‌کند، راسخ‌تر می‌کند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: ما به عملیات نظامی خود در عمق عربستان سعودی در راستای تحمیل معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید ادامه خواهیم داد و تجمعات نیرو‌ها و افسران دشمن سعودی را تا زمان توقف تجاوز و رفع محاصره از مردم عزیزمان هدف قرار خواهیم داد.

وی در پایان بیان کرد: ما همچنین به جهانیان تاکید می‌کنیم که کشتیرانی در باب المندب پس از شکست دشمن سعودی و تجمعات نیروهایش امن‌تر شده است.