همزمان با اینکه اتحادیه‌های کارگری فرانسه خواستار افزایش دستمزد‌ها و اعتصاب سراسری کارکنان بخش دولتی شده‌اند، این کشور روز سه‌شنبه خود را برای یک روز دیگر از اعتراضات آماده می‌کند.

جوان آنلاین: اعتراضات در پاریس به‌زودی در بخش شرقی شهر آغاز خواهد شد. معترضان قرار است مسیری را از میدان «ناسیون» تا میدان «ایتالی» طی کنند.

شبکه خبری فرانس۲۴ گزارش داد: «بر اساس آمار وزارت آموزش‌وپرورش فرانسه، روز سه‌شنبه و همزمان با روز اعتراض و اعتصاب کارکنان بخش دولتی برای مطالبه افزایش دستمزدها، در شرایطی که بحث‌ها درباره بودجه سال ۲۰۲۷ جریان دارد، حدود ۳.۱۴ درصد از کارکنان نظام آموزش ملی فرانسه دست به اعتصاب زدند.»

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که میزان مشارکت در اعتصاب در میان معلمان به ۳.۷۶ درصد رسیده است.

کارکنان پشتیبانی مدارس از جمله مشاوران ارشد آموزشی و دستیاران آموزشی، مشارکت فعال‌تری در اعتصاب داشتند؛ به‌طوری‌که ۹.۲۸ درصد از آنها در این حرکت اعتراضی شرکت کردند.

مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه روز سه‌شنبه وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات بهار آینده، اصلاحات بازنشستگی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را لغو کند و سن بازنشستگی را به ۶۰ تا ۶۲ سال کاهش دهد.

او همچنین از برنامه‌هایی برای ایجاد صندوقی به ارزش ۹۰۰ میلیارد یورو (معادل ۹۹۰.۵۴ میلیارد دلار) با هدف تامین مالی بلندمدت حقوق بازنشستگی خبر داد.

لوپن افزود که ایجاد و تامین منابع این صندوق به یک نسل زمان نیاز خواهد داشت.

موج کنونی اعتراضات سراسری در فرانسه از ماه سپتامبر آغاز شد، زمانی که دانش‌آموزان دبیرستانی برای اعتراض به شرایط نامناسب آموزشی از جمله کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مدارس، اقدام به مسدود کردن ورودی مدارس کردند.

دامنه این جنبش اعتراضی به‌تدریج گسترش یافت و اتحادیه‌های کارگری مختلف و فعالان جنبش «جلیقه‌زردها» را نیز دربر گرفت. این معترضان در اعتراض به مسائلی همچون تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و طرح پیشنهادی قانون پلیس به خیابان‌ها آمده‌اند. این تجمعات که عمدتا مسالمت‌آمیز بوده‌اند، با خشونت‌های شدیدی همراه شده و اتهاماتی مبنی بر اعمال خشونت پلیس را برانگیخته‌اند.