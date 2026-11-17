جوان آنلاین: کاراته‌کا‌های ایرانی در جام‌جهانی هانگژو ۲۰۲۶ رقیب جدی و خطرناکی برای مدعیان هستند.

دومین دوره جام‌جهانی کاراته از روز جمعه به میزبانی چین شروع می‌شود و ۴۲ کشور حاضر در این رقابت‌ها با هم رقابت می‌کنند. ملی‌پوشان کاراته کشورمان در سه بخش کومیته مردان، کومیته بانوان و کاتا بانوان در هانگژو به روی تاتامی می‌روند.

امیدوار به درخشش

نایب‌قهرمانی کومیته مردان در اولین دوره جام‌جهانی انتظارات از شاگردان سجاد گنج‌زاده را برای تکرار این درخشش بالا برده است. ۴۰۰ کاراته‌کا از پنج قاره جهان در هانگژو گرد هم می‌آیند و همگی برای کسب مدال می‌جنگند. حضور تیم‌های ملی ژاپن، مصر، الجزایر و ایتالیا حساسیت رقابت‌ها را بیشتر کرده است. مسابقات به صورت تیمی برگزار می‌شود و در مرحله مقدماتی تیم‌ها به صورت دوره‌ای با هم رقابت می‌کنند تا دو تیم اول گروه‌های چهارگانه به یک‌چهارم نهایی برسند. دوره گذشته جام‌جهانی در پامپلونای اسپانیا برگزار شد و شاگردان شهرام هروی در نیمه‌نهایی نتیجه را به مصر واگذار کردند و به مدال نقره دست یافتند. در این دوره علی‌اصغر آسیابری، محمود نعمتی، مرتضی نعمتی، مهدی عاشوری، صالح اباذری، امیرعباس بیگ‌محمدلو، مهدی گنج‌زاده و اسماعیل معتمدی تیم کومیته مردان را تشکیل می‌دهند. برادران نعمتی در بازی‌های آسیایی ناگویا دو مدال طلا به دست آوردند و آسیابری نیز نقره گرفت. حال در جام‌جهانی تیم ملی روی درخشش آنها حساب می‌کند.

فاطمه‌زهرا سعیدآبادی، مهرنگار احمدی، مبینا حیدری، حنانه صالحی و آتنا محبوب‌بشری، پنج نماینده کومیته بانوان در هانگژو هستند که با هدایت پگاه زنگنه در جام‌جهانی برای مدال مبارزه می‌کنند. از بین شاگردان زنگنه، سعیدآبادی در ناگویا نایب‌قهرمان شد و یک مدال نقره به گردن آویخت. تیم کاتا بانوان در حالی این‌بار یکی از شانس‌های کسب مدال در جام‌جهانی است که در بازی‌های آسیایی خوش درخشید و سکوی نایب‌قهرمانی را به دست آورد. فاطمه صادقی، سپیده امینی، زینب‌السادات حسینی و زهرا رضایی بعد از کسب مدال نقره در ناگویا، در جام‌جهانی هدفی جز رسیدن به خوشرنگ‌ترین مدال ندارند. تیم کاتا بانوان در فینال بازی‌های آسیایی مقابل ویتنام کم آورد و جام‌جهانی دومین محک جدی این تیم است.

تیم یکدست

ملی‌پوشان کاراته برای جبران شکست فینال دوره گذشته عزم‌شان را جزم کردند. سجاد گنج‌زاده که در دوره قبل جام‌جهانی یکی از ملی‌پوشان ایران بود حالا در قامت سرمربی مسئولیت سنگینی به دوش می‌کشد. سرمربی تیم کومیته مردان در گفت‌و‌گو با تسنیم تأکید کرد شاگردانش برای مبارزه با هر تیمی آماده هستند: «اردو‌های کومیته تیمی را دیر آغاز کردیم، اما فدراسیون ما را به رقابت‌های جایزه بزرگ مسکو اعزام کرد. شرایط بچه‌ها مطلوب است و در جام‌جهانی با قدرت کارمان را آغاز می‌کنیم. مطمئن باشید ایران همچنان برای رقبا تیمی ترسناک است و تمام دنیا از قدرت کاراته کشورمان آگاهی دارند. در دوره گذشته جام‌جهانی به عنوان نایب‌قهرمانی رسیدیم. از آن تیم چند بازیکن باسابقه را در اختیار نداریم، اما جوانان خوب و باانگیزه‌ای به جمع ما اضافه شده‌اند. تیم ما یکدست است و نام رقبا برایمان تفاوتی ندارد. تیمی که به دنبال قهرمانی جهان است، باید هر حریفی را که در مسیرش قرار می‌گیرد شکست بدهد. ما هم با همین تفکر به مصاف رقبا خواهیم رفت. همه ما علاقه زیادی داریم که دوباره در دیدار نهایی با مصر روبه‌رو شویم و شکست دوره گذشته را جبران کنیم. در صورت رویارویی مجدد با این تیم، تمام تلاش خود را برای شکست آن به کار خواهیم گرفت.»