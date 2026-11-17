رییس سازمان بهزیستی با هشدار نسبت به پیامد‌های شتاب سالمندی جمعیت در ایران اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۲ شمار سالمندان ایران از جوانان پیشی می‌گیرد و در صورت آماده نبودن زیرساخت‌های اجتماعی و حمایتی، این تغییر جمعیتی می‌تواند به بحرانی اجتماعی تبدیل شود.

سیدجواد حسینی، روز سه‌شنبه در جریان بازدید از مرکز تحقیقات سالمندی اردکان یزد و حضور در شورای اداری این شهرستان، سالمندی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور دانست و اظهار کرد: موج سالمندی در حال فراگرفتن جمعیت ایران است، اما به دلیل نبود پیمایش ملی، هنوز شناخت دقیقی از ابعاد و پیامد‌های این پدیده نداریم.

وی با قدردانی از تعامل مسئولان و مجموعه بهزیستی استان یزد، ایجاد مرکز تحقیقات سالمندی اردکان را اقدامی کم‌نظیر در کشور توصیف کرد و افزود: در حال حاضر ۱۶ مرکز تحقیقات سالمندی در کشور فعالیت دارند، اما مرکز اردکان با سابقه فعالیت حدود ۱۰ ساله و پوشش شش هزار سالمند، از ظرفیت علمی و تحقیقاتی ارزشمندی برخوردار است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور، نخستین مشکل در مدیریت سالمندی را نبود شناخت جامع از این پدیده عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های مختلف طی سال‌های گذشته به‌صورت پراکنده و جزیره‌ای در این حوزه فعالیت کرده‌اند، اما دسترسی به داده‌های موجود نیز به آسانی امکان‌پذیر نیست.

حسینی با بیان اینکه سالمندی تاکنون از جمله حوزه‌های کمتر مورد توجه در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی بوده است، هشدار داد: اگر این پدیده به مرحله بحرانی برسد، به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌شود و در صورت بی‌توجهی به روند گسترش آن، در نهایت به نقطه انفجار خواهد رسید.

وی با اشاره به وضعیت آسیب‌پذیری بخشی از سالمندان کشور اظهار کرد: براساس آمار‌های موجود، ۶۰ درصد سالمندان با بیماری مزمن، ۷۰ درصد با کاهش درآمد و ۴۵ درصد با آسیب در دارایی و سرمایه مواجه هستند و ۹ درصد نیز بیماری خاص دارند، همچنین ۶۰ درصد جمعیت سالمند کشور از هیچ‌گونه مستمری بیمه‌ای برخوردار نیستند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه بحران‌های اجتماعی ممکن است در ظاهر قابل مشاهده نباشند، اما زیرساخت و زمینه‌ساز بروز سایر بحران‌ها شوند، افزود: یکی از مصوبات اخیر در حوزه سالمندی، ایجاد داشبورد اطلاعاتی با مشارکت ۲۷ دستگاه اجرایی است. همچنین طی یک سال گذشته ۲۰ پیمایش تخصصی در زمینه سالمندی انجام داده‌ایم.

حسینی از پیگیری برای تربیت متخصصان طب سالمندی در کشور خبر داد و گفت: این موضوع هفته آینده با حضور وزیران دستگاه‌های مرتبط برای تصویب نهایی مطرح خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تغییرات ساختار جمعیتی ایران خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در فاصله سال‌های ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۲ تعداد سالمندان از جوانان پیشی بگیرد و پنجره جمعیتی کشور عملا بسته شود.

وی با بیان اینکه سالمندی به خودی خود یک فرصت است، تصریح کرد: اگر جامعه برای این مرحله آمادگی نداشته باشد، این فرصت به بحران تبدیل می‌شود، مشکل اینجاست که سالمندی هنوز به یک مسئله اجتماعی تبدیل نشده و برای افزایش حساسیت جامعه و مسئولان نسبت به این موضوع، برنامه‌هایی را دنبال می‌کنیم.

وی توانمندسازی مددجویان را از اولویت‌های سازمان بهزیستی دانست و افزود: در همین راستا، پیوست توانمندسازی را برای همه فعالیت‌های این سازمان دنبال می‌کنیم و آموزش و اشتغال جامعه هدف از محور‌های اصلی این رویکرد است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از تعهد برای ایجاد اشتغال ۷۰ مددجوی اردکانی خبر داد و گفت: ۳۴ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال مددجویان این شهرستان اختصاص می‌دهیم.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای درآمدزایی یک هزار معلول دارای شرایط دشوار اشتغال از طریق سهام‌دار کردن آنان در طرح‌های احداث پنل خورشیدی در استان خبر داد و اظهار کرد: دست‌کم ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای تأمین مسکن معلولان فاقد مسکن در شهرستان اردکان اختصاص خواهد یافت.

حسینی با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای ۱۱۶ نفر از افراد پشت‌نوبت مراکز مثبت زندگی در اردکان، ادامه داد: ۲ میلیارد تومان تجهیزات توانبخشی برای مددجویان این شهرستان در نظر گرفته شده و بیمه رایگان اجتماعی همه سرپرستان خانوار نیز در برنامه قرار دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره طرح‌های عمرانی این شهرستان نیز گفت: برای تکمیل ساختمان اداری بهزیستی و مرکز اورژانس اجتماعی اردکان، تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌هایی مانند مولدسازی استفاده کنیم تا این طرح‌ها با استاندارد‌های کامل به اجرا برسند.

حسینی با اشاره به تقویت ناوگان اورژانس اجتماعی افزود: طی ۱۵ سال گذشته حتی یک دستگاه آمبولانس نیز به این ناوگان اضافه نشده بود، اما در اوج بحران جنگ، برای آواربرداری از روح و روان آسیب‌دیدگان، ۲۹ دستگاه آمبولانس به این مجموعه افزوده شد که یکی از آنها به اورژانس اجتماعی اردکان اختصاص یافته است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به همراهی مسئولان و خیران اردکان در حمایت از جامعه هدف این سازمان گفت: تعامل و هم‌افزایی شکل‌گرفته در این شهرستان موجب شده است که اکنون هیچ مددجویی پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی نباشد.

جوان آنلاین: نادر هومنیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تأمین مسکن معلولان افزود: اردکان با وجود اینکه آخرین شهرستانی بود که در زمینه ساخت مسکن معلولان وارد عمل شد، اکنون از نظر پیشرفت کار از سایر مناطق جلوتر است.

به گزارش ایرنا، مرکز تحقیقات سالمندی اردکان، از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده است.

در حاشیه این نشست از ۲ دستگاه خودروی سواری اهدایی از محل تعهدات مسئولیت‌های اجتماعی صنایع به ۲ مؤسسه خیریه در اردکان رونمایی و همچنین یک دستگاه خودروی ون از سوی سازمان بهزیستی کشور به مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان اردکان واگذار شد.

همچنین یک مرکز آموزشی و توانبخشی سالمندان روزانه در اردکان افتتاح شد.

اردکان در ۶۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد.