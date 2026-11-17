فدراسیون والیبال قید ادامه همکاری با پیاتزا را زد، آن هم تقریباً یک‌ماه و نیم بعد از آنکه این سرمربی گفته بود رؤیا باید یک هدف داشته باشد و نمی‌توان تمام زندگی را صرفاً رؤیاپردازی کرد.

مرد ایتالیایی بعد از کسب طلای بازی‌های آسیایی ناگویا با نگاهی به دو فصل حضورش روی نیمکت تیم ملی والیبال ایران صراحتاً گفت که با این شرایط به لس‌آنجلس نمی‌رویم. صدالبته که او از همان روز نخست با هدف کسب جواز حضور تیم ملی والیبال ایران در المپیک بود که سکان هدایت این تیم را به دست گرفت. جای خالی کسب سهمیه المپیک در پرونده او نیز درست مثل ایران توی ذوق می‌زد، جایی که دیگر هرگز پر نخواهد شد، حداقل نه با ایران. بار‌ها و بار‌ها طی ماه‌های اخیر گفته شد که مدت زمان قرارداد بلندمدت پیاتزا با تیم پروجکت ورشو لهستان می‌تواند به یک چالش برای والیبال ایران تبدیل شود. البته پیاتزا نخستین مربی نیست که به‌طور همزمان هم سکان هدایت یک باشگاه و هم تیم ملی یک کشور را به دست دارد. اما عقد قرارداد چهار ساله با تیم لهستانی با اظهارات تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران همخوانی نداشت، چراکه تقوی تأکید داشت در سال منتهی به المپیک، سرمربی ایتالیایی باید به صورت کامل در اختیار تیم ملی ایران باشد و اتفاقاً پیاتزا هم با این مسئله موافق بود، اما عقد قراردادی چهار ساله گویا همه توافقات را برهم زد، به‌طوری‌که فدراسیون والیبال ایران با تصمیم هیئت‌رئیسه و پس از پایان قرارداد دو ساله روبرتو پیاتزا از ادامه همکاری با این سرمربی ایتالیایی منصرف شد.

صدالبته که هیئت‌رئیسه فدراسیون والیبال بعد از ارزیابی عملکرد تیم ملی و برگزاری مذاکرات برای تمدید قرارداد چنین تصمیمی اتخاذ کرده، اما آن‌طور که به نظر می‌رسد، قرارداد این مربی با تیم لهستانی تأثیر زیادی در تصمیم فدراسیون داشته است. قراردادی که محدودیت‌های زیادی برای حضور مستمر پیاتزا در ایران ایجاد می‌کرد و می‌توانست برنامه‌های این تیم برای حضوری موفق در لیگ ملت‌های ۲۰۲۸-۲۰۲۷ را تحت تأثیر قرار دهد. بر همین اساس به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر درباره میزان حضور پیاتزا در ایران و اختصاص زمان کافی به تیم ملی از مهم‌ترین دلایل پایان این همکاری باشد.

البته فدراسیون پیاتزا را برکنار نکرده و براساس تصمیم هیئت‌رئیسه، پس از پایان قرارداد دو ساله این سرمربی، از ادامه همکاری با او منصرف شده است، آن‌هم در شرایطی که کمتر از دو ماه قبل، پیاتزا در گفت‌وگویی در خصوص شناخت خود از جایگاه والیبال ایران پس از دو فصل حضور گفته بود که اکنون بعد از حدود یک سال و چهار ماه، شرایط را بهتر درک می‌کنم و بیشتر می‌دانم جایگاه والیبال در ایران کجاست. پیاتزا خوب می‌دانست مسیر ساده‌ای برای کسب جواز حضور در المپیک ندارد، اما شاید هرگز تصورش را هم نمی‌کرد یکی از دشواری‌های این مسیر، تغییر نظر اعضای فدراسیون در خصوص همکاری با او باشد. خبری که تقوی، رئیس فدراسیون والیبال شخصاً آن را تأیید می‌کند: «قرارداد ما با پیاتزا چهار ساله ۲+۲ بود. منطقی است که بعد از دو سال، عملکرد کادر فنی باید مورد بررسی قرار بگیرد تا شرایط جدید برای ادامه همکاری تا پایان المپیک مشخص شود. در همین راستا، طی روز‌های گذشته جلسات متعددی بین طرفین برگزار شد، اما برای ادامه همکاری با روبرتو پیاتزا به توافق نرسیدیم و طبیعی است که جذب یک مربی تراز اول والیبال در دستور کار فدراسیون قرار بگیرد.»