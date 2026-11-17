جوان آنلاین: ژاوی در عرض کمتر از سه روز، از عرش به فرش رسیدن را تجربه کرد. آن‌هم با گوشت و پوست و استخوانش.

عجیب نبود بازی مرگ و زندگی خواندن مصاف لاله‌های نارنجی با مانشافت. دوئل سنتی این دو همیشه یک نبرد حساس بوده، خصوصاً که این‌بار آلمان‌ها برای صعود به یک‌چهارم نهایی محکوم به برد بودند. هلند، اما با یک تساوی هم می‌توانست به صدرنشینی خود ادامه دهد.

هلند با هدف طلسم‌شکنی وارد میدان شده بود. لاله‌های نارنجی طی سال‌های اخیر ثبات چندانی نداشتند، به‌طوری‌که پس از کسب عنوان سوم جام‌جهانی ۲۰۱۴، در دوره بعد غایب بودند و در یورو ۲۰۲۴ به نیمه‌نهایی راه یافتند. این تیم بعد از آنکه سکان هدایتش به دست کومان سپرده شد، یک ویژگی مثبت داشت؛ عملکرد قابل قبول مقابل سایر قدرت‌های جهان. ویژگی که با ژاوی هم ادامه داشت، حداقل تا قبل از آنکه این تیم قدم به ورزشگاه المپیک برلین بگذارد.

پرواضح بود که نبرد آلمان با هلند، دیداری جذاب خواهد بود، اما هیچ‌کس حتی تصورش را هم نمی‌کرد این بازی با نتیجه عجیب و غریب ۵ بر صفر خاتمه یابد. نه ژاوی که تیمش با روحیه خوبی از برتری ۷ بر صفر مقابل یونان راهی آلمان شده بود و نه حتی کلوپ که صادقانه اعتراف کرد خواب این برتری را هم نمی‌دیده است!

تک‌گل نیمه نخست که دقایقی قبل از راهی شدن دو تیم به رختکن وارد دروازه برت فربروخن شد جبران نشدنی نبود. هلند یک نیمه زمان داشت برای جبران گل خورده و زدن گل برتری، اما در عین ناباوری قربانی نمایش ویرانگر یاران کلوپ شد. هضم نتیجه رقم خورده برای هیچ‌کس آسان نبود. فروبخن بعد از دریافت پنجمین گل با عصبانیتی آشکار توپ را برداشت و در حالی که راه میانه میدان را در پیش گرفته بود هم‌تیمی‌هایش را برای توبیخ تیمی فراخواند، اما دیگر کار از کار گذشته بود. نتیجه حک‌شده روی تابلوی ورزشگاه باور کردنی نبود، اما حقیقت داشت. ورزشگاه برلین میزبان نمایشی فراتر از یک نتیجه معمولی بود. نتیجه‌ای که توجه رسانه‌های کل دنیا را به خود جلب کرد. قبل از هر کسی هم رسانه‌های هلندی صدایشان بابت این باخت افتضاح مقابل حریف دیرینه درآمد؛ شبی فاجعه‌بار برای نارنجی‌ها در برلین. آلمان از تیم ژاوی گوشت چرخ‌کرده ساخت و هلند در آلمان قتل‌عام شد، از جمله تیتر‌هایی بود که برای این دیدار عجیب و غریب‌زده شد.

رافائل فان‌در‌فارت، هافبک هلندی بارسلونا بعد از باخت تحقیرآمیز هلند مقابل آلمان در گفت‌وگویی با شبکه NOS از خجالت یاران ژاوی درآمد: «راه نمی‌رفتند! گونی سیب‌زمینی روی دوشتان بود؟»

یوشوا کیمیش، هافبک باتجربه ژرمن‌ها که یکی از مهره‌های تأثیرگذار این مسابقه بود و نقش مهمی در اجرای برنامه‌های تاکتیکی تیمش ایفا کرد، معتقد بود که پرس از بالا هلند را از پا درآورد، اما واقعیت این بود که هلند با غرور ناشی از برتری پرگل بازی قبل روانه میدان شد و نتوانست بعد از دریافت گل‌های نخست خود را جمع و جور کند و به بازی برگردد.

ژاوی، اما تا دقایقی بعد از به صدا درآمدن سوت پایان بازی همچنان بهت‌زده به میدانی می‌نگریست که شاگردانش در آن قربانی شده بودند، قربانی قدرت بالای آلمان و تاکتیک‌های کلوپ. ژاوی شوکه بود و عصبانی و بار‌ها و بار‌ها تکرار کرد که نمی‌تواند این نتیجه را باور کند. ژاوی در پایان بازی مدت طولانی را با شاگردانش در رختکن سپری کرد.