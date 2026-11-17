جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال ایران با ترکیبی جوان‌شده راهی بصره عراق شد؛ دو بازی انجام داد تا فیفادی آبان‌ماه را پشت سر بگذارد. اینکه در این دو بازی چه نتایجی حاصل شد چندان مهم نیست. امروز مهم‌ترین مسئله این است که سرمربی و کادر فنی تیم ملی و فدراسیون فوتبال تا چه اندازه پای شعار‌های خود در خصوص جوانگرایی می‌ایستند.

آنچه طی روز‌های گذشته و همزمان با اعلام لیست جدید تیم ملی دیده و شنیده شد، حکایت از آن دارد که هم فدراسیون و هم کادر فنی تیم ملی هنوز چشم امید به پیرمرد‌هایی دارند که حاضر نیستند حتی با وجود ناکارآمدی از تیم ملی خداحافظی کنند و فضا را برای حضور جوان‌تر‌ها مهیا سازند. البته نوع نگاه و اظهارات فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی هم به آنها این اجازه را می‌دهد که همچنان خود را مستحق پوشیدن پیراهن تیم ملی بدانند و به فکر خداحافظی نباشند.

امروز دقیقاً همان روزی است که باید نگران تصمیم بعدی سرمربی تیم ملی و فدراسیون فوتبال درباره پروژه جوانگرایی در تیم ملی باشیم. وقتی سرمربی تیم ملی عنوان می‌کند که سن و سال ملاک دعوت بازیکن به تیم ملی نیست و حتی فدراسیون برای مشوش نشدن خاطر پیرمرد‌های تیم ملی بیانیه صادر می‌کند، یعنی ممکن است همین امروز فرصت چند جوانی که در فیفادی آبان‌ماه پیراهن تیم ملی را به تن کردند تمام شود و سوگلی‌های تیم ملی دوباره برگردند. همان‌ها که حضورشان طی چند سال گذشته، نه تنها کمکی به تیم ملی نکرده، بلکه ضربه هم زده است.

به فدراسیون و سرمربی تیم ملی که چندان امیدی برای دل کندن از این جماعت نیست، چراکه ظاهراً برنامه‌ای فراتر از دعوت‌های مقطعی و تغییرات ظاهری برای اجرا ندارند. اما شاید خود آنها با الگو قرار دادن بازیکنی مثل سامان قدوس حداقل برای حفظ احترام خودشان هم که شده کمی بیندیشند و به این نتیجه برسند که وقت خداحافظی‌شان فرارسیده و حتی سال‌ها هم از آن گذشته است.

خداحافظی سامان قدوس با تیم ملی یک کار حرفه‌ای به‌موقع از بازیکنی بود که تجربه فوتبال اروپا و شناخت متفاوتی از بازی در سطح بین‌المللی داشت. قدوس خیلی خوب متوجه شد که زمان رفتن فرارسیده و این درس را به بقیه هم داد که قبل از آنکه کنار گذاشته شوید، بروید. درس هنر رفتن، او به خیلی‌ها آموخت که مهم‌تر از تعداد سال‌های حضور در تیم ملی، کیفیت عملکرد و زمان مناسب برای پایان دادن به یک مسیر حرفه‌ای است. البته اگر آنهایی که باید متوجه شوند، خودشان را به ندیدن و نشنیدن نزنند.

جوانگرایی یک پروژه فنی است که تنها با شعار و هیاهو پیش نمی‌رود. سامان قدوس خداحافظی کرد و خیلی‌های دیگر هم باید بروند، اما تا وقتی فدراسیون و سرمربی تیم ملی جرئت خط قرمز کشیدن روی نام آنها را ندارند، جوانگرایی هم به جایی نخواهد رسید، مگر آنکه این جماعت پیر از قدوس بیاموزند که وقت خداحافظی رسیده است.