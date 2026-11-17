رئیس جمعیت هلال‌احمر در نشست با نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین‌المللی، بر ایجاد بنیاد منطقه‌ای هوش مصنوعی و تشکیل کارگروه مشترک برای گسترش همکاری‌ها تأکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند در ابتدای این نشست، ضمن خوشامدگویی به ماریسلا سیلوا چائو، رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) در تهران، و کریستین کریستوبال کورتز کاردوزا، معاون و سرپرست دفتر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به ارائه پیشنهاد‌هایی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه پرداخت و گفت: باید از رویکرد واکنش سریع به حوادث، به سمت پیش‌بینی هوشمند و پیشگیری از مخاطرات حرکت کنیم.

کولیوند با اشاره به ظرفیت ۶ میلیون داوطلب جوان در ایران، این ظرفیت را فرصتی ارزشمند برای همکاری با فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دانست و بر ضرورت تدوین چارچوب‌ها، سازوکار‌ها و استاندارد‌های جدید در حوزه خدمات بشردوستانه در منطقه منا و سطح جهان تأکید کرد.

وی با تاکید بر بهره‌گیری جمعیت هلال‌احمر از فناوری‌های پیشرفته در مدیریت بحران ادامه داد: امروز فناوری‌هایی همچون پهپادها، ربات‌ها و تجهیزات هوشمند را به میدان بحران و عملیات منتقل کرده‌ایم و از آنها در ارائه خدمات امدادی استفاده می‌کنیم.

نقش جوانان در خدمات بشردوستانه و امدادی

کولیوند با تأکید بر نقش جوانان در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای افزود: یکی از سرمایه‌های اصلی فدراسیون، حضور جوانان است و ما توانمندسازی جوامع محلی را از طریق شبکه گسترده جوانان دنبال کرده‌ایم. در همین راستا، برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، ۶ راهبرد را پیشنهاد می‌کنیم. آمادگی و عملیات یکپارچه، فناوری و نوآوری‌های دیجیتال، توسعه شبکه‌های ملی جوانان، بهداشت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، آموزش و تبادل دانش و تجارب تخصصی و پاسخگویی و توسعه پایدار از محور‌های این همکاری‌ها خواهد بود.

کولیوند در این نشست با تأکید بر اهمیت انتقال تجربیات تخصصی گفت: بسیاری از این تجارب در سخت‌ترین شرایط به دست آمده‌اند و دستیابی به آنها ممکن است برای برخی جمعیت‌های ملی دشوار و هزینه‌بر باشد؛ ازاین‌رو آمادگی داریم این دانش و تجربیات را در اختیار دیگر جمعیت‌ها قرار دهیم.

افزایش سرعت امدادرسانی با استفاده از فناوری‌های نوین

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تأثیر به‌کارگیری فناوری‌های نوین در افزایش سرعت عملیات امدادی گفت: استفاده از این فناوری‌ها موجب شده است زمان رسیدن نیرو‌های امدادی به محل حادثه به کمتر از چهار دقیقه کاهش یابد. تحول دیجیتال و به‌کارگیری فناوری در حوزه امداد و نجات، از جمله فعالیت یگان پهپادی و استفاده از ربات‌ها، نقش مؤثری در ارتقای خدمات امدادی دارد.

وی با پیشنهاد ایجاد یک بنیاد منطقه‌ای هوش مصنوعی میان کشور‌های منطقه منا اظهار کرد: با توجه به آمادگی و تجربیات ارزشمندی که در این زمینه داریم، پیشنهاد می‌کنیم این بنیاد با مشارکت کشور‌های منطقه راه‌اندازی و دبیرخانه دائمی آن در ایران مستقر شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با اشاره به ظرفیت خانه‌های هلال افزود: خانه‌های هلال شبکه‌های گسترده و مؤثری هستند که در اختیار اعضای جوان جمعیت قرار دارند و می‌توانند به‌عنوان یک تجربه و الگوی موفق در اختیار فدراسیون بین‌المللی و سایر جمعیت‌های ملی قرار گیرند تا از این ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های بشردوستانه و توانمندسازی جوامع محلی استفاده شود.

کولیوند در حوزه بهداشت، سلامت و حمایت از مهاجران، سه محور اصلی را مورد تأکید قرار داد و گفت: نخستین محور، آمادگی تیم‌های بهداشت و درمان است. ما این موضوع را علاوه بر یک فعالیت پایدار، به‌عنوان بخشی از ظرفیت آمادگی همیشگی برای مواجهه با بحران‌ها دنبال می‌کنیم و در زمان نیاز از این ظرفیت بهره می‌گیریم.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه دوره‌های مشترک آموزشی و تبادل دانش و تجربیات میان جمعیت‌های ملی گفت: باید با عملیاتی کردن هاب آموزشی منطقه‌ای، از سطح شعار عبور کنیم و زمینه انتقال واقعی تجربیات و دانش تخصصی را فراهم آوریم.

کولیوند؛ پاسخگویی به جوامع آسیب‌پذیر، آسیب‌دیده و نیازمند و کمک به بازیابی معیشت آنان را از دیگر محور‌های همکاری برشمرد و افزود: این خدمات می‌تواند در هر نقطه‌ای از جهان ارائه شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با تأکید بر اهمیت مدیریت اطلاعات، اطلاع‌رسانی دقیق و سریع درباره خدمات و کمک‌های جمعیت‌های ملی به آسیب‌دیدگان را عاملی مؤثر در تقویت سرمایه اجتماعی دانست و بر ضرورت توجه به پژوهش و مستندسازی تأکید کرد.

کولیوند پیشنهاد داد مجله علمی‌پژوهشی مشترکی با مشارکت جمعیت‌های ملی راه‌اندازی شود تا کشور‌های مختلف بتوانند یافته‌ها و تحقیقات خود را در آن منتشر و به‌عنوان مستندات تاریخی ثبت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت توسعه مشارکت‌ها و پاسخگویی‌های بشردوستانه تصریح کرد: در این زمینه می‌توان بهتر و موثرتر کار کرد. نباید اجازه دهیم تحریم‌ها بر زندگی انسان‌ها و دسترسی نیازمندان به خدمات بشردوستانه تأثیر منفی بگذارد؛ بلکه باید با تسهیلگری و همکاری مشترک، به جامعه بشری کمک کنیم.

کولیوند با اشاره به افزایش مخاطرات اقلیمی و دشواری پیش‌بینی برخی حوادث طبیعی اظهار کرد: مخاطرات اقلیمی شدید و غیرقابل پیش‌بینی، یکی از چالش‌های بزرگ منطقه است. ما بنیاد منطقه‌ای هوش مصنوعی را ایجاد خواهیم کرد، اما علاقه‌مندیم این ابتکار با مشارکت شما به سطح منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش یابد تا با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، مخاطرات پیش‌بینی و اقدامات پیش‌دستانه انجام شود.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری جوامع محلی و تأخیر در امدادرسانی به مناطق دورافتاده افزود: اجرای الگوی بومی خانه‌های هلال در کشور‌های منطقه می‌تواند به حضور سریع‌تر نیرو‌های امدادی در ساعات طلایی، افزایش تاب‌آوری جوامع محلی و کاهش خسارت‌ها کمک کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با پیشنهاد سه گام برای عملیاتی شدن همکاری‌های مشترک گفت: نخست باید اولویت‌های راهبردی مشخص شود، سپس برای اجرای این اولویت‌ها برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد و در نهایت منابع موردنیاز و ظرفیت‌های جذب حمایت تأمین شود.

کولیوند همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک را مطرح کرد و با تأکید بر اهمیت تعاملات دوجانبه و سه‌جانبه اظهار داشت: انتظار داریم با حمایت و همکاری طرف مقابل، مرکز رصد و داده‌کاوی جمعیت هلال‌احمر را از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تکمیل و تقویت و این مرکز را به یک پایگاه بزرگ منطقه‌ای تبدیل کنیم.