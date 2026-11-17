حجم سوءمدیریت فوتبال باشگاهی ما آن‌قدر زیاد است که حتی اگر لیگ تعطیل باشد و بازی هم برگزار نشود، مدیران‌مان توانایی خلق جنجال‌های جدید و شعله‌ور کردن حواشی قبلی را دارند. آنها در تعطیلات فیفادی، یک‌بار دیگر استعداد خود را در این زمینه به همه ثابت کردند.

تعطیلات فوتبال باشگاهی به دلیل برگزاری دیدار‌های ملی توفیق اجباری است که تیم‌ها می‌توانند از آن برای دوری از حاشیه، تمرینات هدفمند، تمرکز روی نقاط ضعف و ریکاوری روحی و جسمی بازیکنان بهره بگیرند. این عرف حرفه‌ای حتی برای تیم‌های سرشناس هم اهمیت دارد و برای استفاده از این فرصت برنامه‌ریزی می‌کنند، به‌ویژه اگر اخیراً نتایج ضعیفی گرفته باشند. از آنجا که فوتبال ایران فقط در بحث دستمزد‌ها و رقم‌های نجومی قرارداد‌ها حرفه‌ای شده، نه‌تنها توجهی به تعطیلی لیگ نمی‌شود، بلکه باشگاه‌ها حتی از این فرصت هم برای حاشیه‌سازی‌ها استفاده می‌کنند! سرخابی‌های پایتخت درست بعد از اتمام هفته دوازدهم و تعطیلی مسابقات وارد گود حاشیه شدند و جوری در صدر اخبار قرار گرفتند که انگار نه انگار دائماً شعار حرفه‌ای شدن سر می‌دهند و منتش را سر مردم می‌گذارند.

استقلال هنوز پیگیر محرومیت بازیکن خاطی‌اش است و کماکان روی بی‌تقصیر بودن یاسر آسانی مانور می‌دهد. درگیری آسانی با کمک‌داور و اخراج او از زمین در جدال با همنام خوزستانی، جنجالی تأسف‌بار به راه انداخت. اینکه کمک‌داور از چه الفاظ رکیکی استفاده کرده، یک طرف ماجرا بود و طرف دیگر قضیه مربوط به حمایت باشگاه استقلال از توهین زشت یاسر آسانی است. البته کمک‌داور خاطی با محرومیت بلندمدت مواجه شده، اما مدیریت باشگاه استقلال حتی یک جلسه محرومیت آسانی را نیز قبول ندارد! با اینکه فیلم حرکت زشت و بی‌اخلاقی این بازیکن خارجی را همه دیده‌اند، ولی گویا از نظر مدیران آبی این رفتار واکنشی بوده به حرف کمک‌داور و آسانی حق داشته واکنش نشان دهد! باید تأسف خورد به حال باشگاه پرطرفدار و قدیمی، چون استقلال که مدیرانش هنوز به دنبال این هستند که بگویند دعوا را کمک‌داور شروع کرده و واکنش آسانی کاملاً طبیعی بوده است.

مدیران پرسپولیس هم کاری کردند باخت به فجرسپاسی و از دست رفتن فرصت صدرنشینی خیلی زود فراموش شود. البته جا دارد از توانایی آنها در خلق یک حاشیه جدید تشکر شود، چراکه هنوز هیچ مورد مشابهی برای «انتشار آگهی فروش بازیکن در روزنامه‌ها» در جهان رؤیت نشده است. مصاحبه جنجالی و صحبت‌های غیرحرفه‌ای بازیکن جوان قرمز‌ها بهترین فرصت بود تا مدیرعامل با همراهی ارکان باشگاه خودی نشان دهند. آگهی فروش بازیکن خاطی جوری در رسانه‌ها و فضای مجازی سروصدا کرد که عملاً آرامش را از تیم گرفت و همه نگاه‌ها به واکنش‌ها بود. به‌رغم همه واکنش‌های منفی و جنجال‌های ایجاد شده، حدادی مدیرعامل باشگاه از تصمیمش رضایت کامل دارد و برایش هم مهم نیست با این کار چطور به سود بازیکن جوان خاطی بازارگرمی کرده است.

عملکرد ضعیف، از دست دادن امتیاز و فاصله گرفتن از صدر جدول، اولویت سرخابی‌ها برای جبران نیست. اگر دغدغه‌شان مسائل فنی، ماندن در کورس قهرمانی و رضایت هواداران بود، به جای حمایت از بی‌اخلاقی‌ها و به راه انداختن جنجال‌های جدید، تمام تمرکزشان را روی برطرف کردن ضعف‌های تیم می‌گذاشتند و به کادرفنی اجازه می‌دادند در آرامش و با حداقل فشار روحی دنبال راه‌حل برای بازی‌های آتی باشد. بازیکن خاطی یا حتی داور خاطی باید تاوان کارش را پس بدهد، وگرنه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و حمایت باشگاه‌ها هم فقط بر بی‌اخلاقی‌ها دامن می‌زند. از طرفی مدیران باشگاه‌ها باید برای مهار هیجان بازیکنان جوان و نوظهور خود برنامه داشته باشند و از تیم‌های بزرگ و موفق در امر ستاره‌پروری الگو بگیرند، نه اینکه با تصمیمات خلق‌الساعه خود آبرو، اعتبار و شهرت پرسپولیس را زیر سؤال ببرند.