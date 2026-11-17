جوان آنلاین: هیئت دولت در پی ارتحال عالم ربانی حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع، فردا چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

به گزارش تسنیم، آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی از مراجع تقلید شیعه و استاد برجسته حوزه‌های علمیه بود که دهه‌ها از عمر خود را به تحصیل، تدریس، تحقیق و ترویج علوم و معارف اهل‌بیت (ع) اختصاص داد. ایشان در عرصه فقاهت و تربیت شاگردان حوزوی و همچنین احیای شعائر دینی، به‌ویژه عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س)، نقش برجسته‌ای داشت.

این مرجع تقلید اخیراً در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود. در دوران بستری، نمایندگانی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عیادت ایشان رفتند و رئیس‌جمهور نیز در تماس تلفنی با فرزند آیت‌الله وحید خراسانی، جویای وضعیت سلامتی وی شده بود.

دفتر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی صبح امروز با صدور اطلاعیه‌ای، خبر ارتحال این مرجع عالیقدر جهان تشیع را اعلام کرد.