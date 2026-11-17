جوان آنلاین: از قم، مراسم وداع با پیکر آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، دقایقی پیش باحضور پرشور مردم، علما، نمایندگان مراجع عظام تقلید در بیت ایشان در قم آغاز شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی، نوه امام راحل نیز برای شرکت در این مراسم در بیت این مرجع عالی‌قدر حضور یافت.

مراسم تشییع پیکر مطهر آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

این مراسم از مسجد فاطمیه واقع در خیابان ۱۹ دی (باجک) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر این مرجع عالی‌قدر در مشهد مقدس نیز ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه، از مدرسه علمیه آیت‌الله العظمی خویی (قدس‌سره) به سمت حرم مطهر حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه آلاف التحیة والثناء برگزار می‌شود.

همچنین مراسم ترحیم آیت‌الله وحیدخراسانی پس از نماز مغرب و عشا در روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه، از طرف بیت ایشان در مدرسه علمیه آیت‌الله العظمی خویی (قدس‌سره) برگزار خواهد شد.