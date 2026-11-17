جوان آنلاین: تیم‌ملی وزنه‌برداری ایران برای کسب هشت مدال رنگارنگ جهانی تلاش زیادی کرد. رقابت‌های قهرمانی جهان در نینگبو آوردگاهی بود برای آنکه برترین وزنه‌برداران دنیا گرد هم بیایند و برای زدن رکورد‌های بهتر از دیگری پیشی بگیرند. علاوه بر حضور چهره‌های سرشناس در اوزان مختلف، آغاز مسیر کسب سهمیه المپیک جنگ بین مدعیان را جدی‌تر و سخت‌تر کرده بود. عنوان سومی برای تیم مردان کشورمان در شرایطی به دست آمد که کره شمالی و چین اجازه ندادند دوباره عنوان قهرمانی از آن ایران شود. شاگردان بهداد سلیمی به عنوان سومی بسنده کرده و علیرضا نصیری یکی از مدال‌آوران ایران در جهانی ۲۰۲۶ چین بود. ملی‌پوش ۲۱ ساله با ثبت رکورد ۲۳۳ کیلوگرم در دوضرب و ۴۱۸ کیلوگرم در مجموع، دو مدال نقره را به گردن آویخت. نکته مهم اینکه نصیری در بازی‌های آسیایی ناگویا دستش به طلا نرسید، در جهانی جبران کرد و با افزایش ۱۵کیلویی رکورد مجموع عملکرد درخشانی داشت. علیرضا نصیری که شانس خوبی برای کسب سهمیه المپیک دارد، همانند دیگر پولادمردان ما با رویای درخشش در لس‌آنجلس ۲۰۲۸ به تمریناتش ادامه می‌دهد.



رقابت در این دوره مسابقات جهانی حساسیت بالایی داشت. در جدال با رقبای قدرتمند چطور به سکوی جهانی رسیدید؟

خوشبختانه مسابقات جهانی برای تیم کشورمان خوب پیش رفت و نتایج خوبی به دست آمد. رقابت‌های جهانی همیشه در بالاترین سطح برگزار می‌شود و رقبا با حداکثر توان به میدان می‌آیند. در فاصله دو سال مانده تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ رقابت بین تیم‌ها و مدعیان بیشتر شده است. همچنین فرایند کسب سهمیه المپیک نیز آغاز شده و تمامی تیم‌ها برای کسب حداکثر سهمیه می‌جنگند. این موارد روی این دوره از مسابقات جهانی تأثیر بسزایی گذاشت، هم از نظر حضور پرقدرت تیم‌ها و هم از نظر ثبت رکوردها. در واقع مدعیان و بهترین نفرات تیم‌ها ۱۰۰ خود را برای ثبت بهترین رکورد گذاشتند تا علاوه بر مدال جهانی در مسیر کسب سهمیه المپیک نیز موفق شوند.

عملکرد خوب تیم‌های کره‌شمالی و چین چه تأثیری روی نتایج تیم‌ملی ایران گذاشت؟

کسب مدال در جهانی چین به خاطر حساسیت بالا و تأثیر آن در پروسه کسب سهمیه بسیار سخت بود. در دسته ۱۱۰کیلوگرم هم رقابت سخت پیش رفت و اکبر ژورائف ازبکستانی به‌عنوان نفر اول فاصله‌اش را با بقیه رقبا زیاد کرد، اما نفرات دوم تا ششم اختلاف اندکی داشتند و تنها یک کیلوگرم اختلاف نتیجه را تغییر می‌داد. حریف اصلی من هم در این وزن ژورائف است و طلایی شد. تیم‌های چین و کره شمالی در این دوره نیز عملکرد درخشانی داشتند. البته این دو تیم در دوره‌های قبلی جهانی هم جزو قوی‌ترین تیم‌های شرکت‌کننده بودند. حتی دوره گذشته در جهانی ۲۰۲۵ نروژ که تیم‌ملی ایران روی سکوی قهرمانی ایستاد هم کره شمالی عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد. هر دو تیم بسیار قوی هستند و وزنه‌برداران خوبی دارند.

چه برنامه‌ای برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک دارید؟

شیوه کسب سهمیه بازی‌های المپیک لس‌آنجلس دستخوش تغییراتی شده و وزنه‌برداران برای حضور در المپیک کار دشواری دارند. مسیر سختی است و این پروسه از مسابقات جهانی نینگبو چین آغاز شد. اولین مرحله از مسابقات کسب سهمیه را پشت‌سر گذاشتیم و تا زمان برگزاری مسابقات جهانی ارمنستان که سال آینده برگزار خواهد شد، حداقل باید در سه رویداد حضور داشته باشیم. در این صورت می‌توانیم بالاترین رکورد‌های مجموع را ثبت کنیم و به کسب سهمیه نزدیک شویم. پس از مسابقات جهانی ۲۰۲۷ ارمنستان و تا قبل از شروع بازی‌های المپیک لس‌آنجلس هم چهار رویداد دیگر خواهیم داشت. حداقل باید در دو رویداد سال آینده هم شرکت کنیم و رکورد‌های مجموع بالا به ثبت برسانیم. مسابقات ازبک‌کاپ اسفندماه برگزار خواهد شد و یکی از رقابت‌های کسب سهمیه است. امیدوارم پیش از اتمام سال بتوانیم رکورد‌های خوبی بزنیم تا سال آینده پرقدرت‌تر به مسیرمان ادامه دهیم.

هدف اصلی‌تان در دو سال پیش‌رو تا المپیک چیست؟

برای رسیدن به سهمیه المپیک شرایط خوبی دارم و مدال‌های جهانی در این مسئله تأثیرگذار بود. جهانی چین اولین مرحله از گزینشی المپیک ۲۰۲۸ محسوب می‌شد و طبیعتاً ورزشکارانی که رکورد‌های خوبی زدند و مدال گرفتند شانس‌شان برای کسب سهمیه بیشتر خواهد بود. تا رسیدن به سهمیه با تمام توان تمرین خواهیم کرد و رکورد خواهیم زد. تمام تلاش و هدف‌مان رسیدن به خوشرنگ‌ترین مدال المپیک است.

نقش کادر فنی و برنامه‌ریزی فدراسیون در مدال‌آوری وزنه‌برداران اعزامی به مسابقات جهانی چین چقدر پررنگ بود؟ آیا افت دو پله‌ای نسبت به جهانی ۲۰۲۵ در دوره بعدی جبران خواهد شد؟

تلاش‌های کادر فنی را نباید فراموش کرد و باید از مربیان تیم‌ملی قدردانی کنم. اردو‌های تیم‌ملی از فروردین‌ماه آغاز شد، بهداد سلیمی، جواد نادری و دیگر اعضای کادر فنی همیشه بالای سرمان بودند و عملکرد ملی‌پوشان را زیر نظر داشتند. کادر فنی با دقت و توجه بالا تلاش کرد وزنه‌برداران با بدن کاملاً آماده عازم مسابقات شوند. برنامه‌ریزی خوب فدراسیون را می‌توان در نتایج خوب تیم‌های ملی دید. مدال‌هایی که در تورنمنت‌های بین‌المللی به دست آوردیم گویای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری فدراسیون است. در بازی‌های آسیایی ناگویا دو طلا و دو برنز به ارمغان آمد. در جهانی چین نیز مدال‌های خوشرنگ ارزشمندی به دست آمد و مقام سوم جهان به ایران تعلق یافت. با اینکه نسبت به دوره گذشته که قهرمان شدیم دو پله افت کردیم ولی مطمئن باشید با ادامه این روند و تلاش مضاعف، سال آینده قطعاً قهرمان جهان خواهیم شد. در این دوره دو ستاره تیم‌ملی به دلیل خستگی از مسابقات قبلی نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند؛ ان‌شاءالله در آینده این نتایج جبران خواهد شد.

ارتقای رکورد مجموع از ۴۰۳ کیلوگرم در بازی‌های آسیایی ناگویا به ۴۱۸ کیلوگرم در جهانی چین عملکرد درخشانی از شما بود. چطور در این مدت کوتاه موفق به ۱۵ کیلوگرم افزایش رکورد شدید؟

در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا اتفاقاتی افتاد که متأسفانه نتوانستم رکورد‌های همیشگی‌ام را ثبت کنم و مدال آسیا از دستم سر خورد. شرایط اجازه نداد به هدفم برسم. هنگام زدن وزنه سرم گیج رفت و پرت شدم کنار تخته. با این حال تلاش کردم در مسابقات جهانی جبران کنم. به خاطر ناکامی ناگویا نه‌تنها ناامید نشدم بلکه انگیزه‌ام چند برابر شد و بعد از بازگشت از آسیایی تمریناتم را با شدت و جدیت بیشتر ادامه دادم تا به مدال جهانی برسم.

حضور ملی‌پوشان در لیگ وزنه‌برداری از نظر فنی روی پیشرفت آنها تأثیرگذار است؟

هفته اول و دوم لیگ وزنه‌برداری برگزار شده و فکر می‌کنم یک ماه دیگر فینال مسابقات برگزار شود. مسابقات لیگ چندان روی عملکرد ملی‌پوشان تأثیرگذار نیست، چراکه هم رقم قرارداد‌ها ناچیز است و هم حضور در مسابقات لیگ می‌تواند برای ملی‌پوشان آسیب‌زا باشد و باعث مصدومیت‌مان شود. البته شرایط لیگ و قرارداد‌ها نسبت به دو سه سال اخیر بهتر شده و کیفیت مسابقات بالا رفته است. بیشترین رقم قرارداد‌ها برای مدال‌آوران المپیک و ملی‌پوشان است که نهایتاً به یک میلیارد تومان می‌رسد. امیدواریم وضعیت لیگ و قرارداد‌ها بهتر از این هم شود. با این وضعیت دستمزد‌ها نمی‌توان روی لیگ حساب کرد و حتی شاید در مسابقات لیگ شرکت نکنیم بهتر باشد، چراکه وزنه‌برداری رشته‌ای خطرناک است و با کوچک‌ترین اتفاق و مصدومیت احتمال دارد از ورزش قهرمانی محو شوید.