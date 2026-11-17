مدیر کل سازمان بهداشت جهانی به جان باختن یک نوزاد ۸ ماهه در غزه بر اثر سرما واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جان باختن یک نوزاد ۸ ماهه در غزه بر اثر سرما در هفته گذشته، نوشت: هیچ کودکی نباید به دلیل سرما جان خود را از دست بدهد، به‌ویژه آنکه فصل زمستان هنوز به‌طور واقعی آغاز نشده است.

وی با بیان اینکه خبر مرگ این نوزاد در تعطیلات آخر هفته ذهنش را به خود مشغول کرده است، افزود: بارش باران تنها طی چند روز، اردوگاه‌های آوارگان در غزه را با آب‌گرفتگی مواجه کرده، چادرها را غیرقابل استفاده ساخته و خانواده‌های فلسطینی را بدون هیچ‌گونه محافظتی در معرض سرما قرار داده است.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که حدود ۹۵۰ هزار آواره فلسطینی در مناطق مستعد سیلاب زندگی می‌کنند که از این تعداد، ۴۰۰ هزار نفر با خطر بسیار بالایی روبرو هستند.

گبریسوس در ادامه تاکید کرد که چادرها در بسیاری از موارد تنها سرپناه باقی‌مانده برای خانواده‌های فلسطینی هستند و از دست رفتن آنها به معنای قرار گرفتن کامل این خانواده‌ها در معرض سرما، آب‌های آلوده و بیماری‌ها است.

وی همچنین اعلام کرد که سازمان جهانی بهداشت و شرکای آن برای انتقال کمک‌های بشردوستانه آمادگی دارند.

وزارت بهداشت غزه روز جمعه اعلام کرده بود که یک نوزاد فلسطینی به نام «کنان احمد اریق» روز پنج‌شنبه در پی کاهش شدید دمای بدن جان باخته است. این وزارتخانه این حادثه را نخستین مورد مرگ ناشی از سرما در فصل زمستان جاری در نوار غزه اعلام کرد.

این در حالی است که نیازهای مربوط به اسکان آوارگان و بازسازی غزه همچنان بسیار بیشتر از کمک‌های موجود است و محدودیت‌های رژیم صهیونیستی برای ورود مصالح ساختمانی و اقلام بشردوستانه ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی از ورود مقادیر توافق‌شده مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، اقلام اسکان و خانه‌های پیش‌ساخته به نوار غزه جلوگیری می‌کند؛ منطقه‌ای که حدود ۲.۴ میلیون فلسطینی، از جمله ۲.۱۵ میلیون آواره، در شرایطی بحرانی در آن زندگی می‌کنند.