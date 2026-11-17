جوان آنلاین: آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد هشدارهای امنیتی خود برای شرکت‌های هواپیمایی درباره پرواز در بخش عمده‌ای از خاورمیانه را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کرده است.

این آژانس در به‌روزرسانی توصیه‌های مربوط به مناطق درگیری، همچنان به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرده است از پرواز در حریم هوایی ایران، عراق و بیشتر مناطق لبنان و همچنین بخش گسترده‌ای از منطقه خلیج فارس خودداری کنند.

آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا همچنین توصیه قبلی خود مبنی بر پرهیز از پرواز در بخش‌هایی از حریم هوایی عربستان سعودی را تمدید کرده است.