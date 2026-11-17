تیم فوتبال نوجوانان ایران با برتری ۳ بر صفر مقابل اردن، مقتدرانه به جام ملت‌های آسیا صعود کرد.

جوان آنلاین: تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز(سه‌شنبه ۲۶ آبان) ‌ در سومین بازی از گروه D مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا، در ورزشگاه ملی وین‌تیان لائوس به مصاف اردن رفت.

شاگردان ارمغان احمدی که در ۲ بازی قبلی خود به ترتیب پاکستان را یک بر صفر و سریلانکا را ۱۱ بر صفر مغلوب کرده بودند، در دیدار سوم نیز با نمایشی بی‌نقص و باکیفیت توانستند ۳ بر صفر از سد اصلی‌ترین رقیب خود در این گروه بگذرند و با ۹ امتیازی شدن، در فاصله یک بازی مانده به پایان مرحله مقدماتی، صعود خود را به جام ملت‌ها قطعی کنند.

علی نادری(۳۲) امیرمحمد زارعی(۳۷) و امیرسام جنت علیپور(۵۸) برای نوجوانان کشورمان گلزنی کردند.

یاشار حیدری، سام شویکلو، پارسا خشت‌زر، سبحان شهریاری(۸۶_ محمد زمردیان)، امیر علی علی مردانی، امیدرضا عبد حسینی، کیوان ایران‌زاد(۶۹_ علی اکبر قاسمی)، حامد نعیمی(۵۷_ یاسان جعفری)، رادین میرنژاد(۴۶_ محمد حسین مرادی)، امیرمحمد زارعی و علی نادری(۴۶_ امیر سام جنت علیپور)

ایران که در ۳ بازی ابتدایی خود، ۱۵ گل به ثمر رسانده و موفق به ثبت ۳ کلین شیت شده، از ساعت ۱۵:۳۰ جمعه ۲۹ آبان در آخرین بازی دور مقدماتی به مصاف لائوس می‌رود.

بیست و دومین دوره جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا در رده سنی زیر ۱۷ سال از ۱۲ تا ۲۹ می ۲۰۲۷(۲۲ اردیبهشت تا ۸ خرداد ۱۴۰۶) در ازبکستان برگزار می‌شود.