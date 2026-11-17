نماینده منتخب دموکرات کنگره، پیت هگست وزیر جنگ این کشور را به ارتکاب جنایت جنگی و قتل متهم کرد.

جوان آنلاین: فرد ولمن، نماینده منتخب دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، را به ارتکاب جنایت جنگی و قتل در جریان حملات نظامی آمریکا به قایق‌ها در اقیانوس آرام و دریای کارائیب متهم کرد.

ولمن با اشاره به کشته شدن صدها نفر در این حملات گفت آمریکا در حال حاضر با هیچ کشوری در آمریکای جنوبی در جنگ نیست و هدف قرار دادن قایق‌هایی که به ادعای مقام‌های آمریکایی حامل مواد مخدر هستند، بدون ارائه توضیحات کافی درباره سرنشینان آن‌ها، قابل توجیه نیست.

وی اظهار کرد من معتقدم هگست مرتکب جنایت شده است. ما در حال حاضر با هیچ کشوری در آمریکای جنوبی در جنگ نیستیم. این قایق‌ها که ما با آنها در دریای کارائیب به آنهایی که گفته می‌شد قاچاقچیان مواد مخدر هستند، حمله می‌کردیم، متعلق به چه کسانی بوده است؟ واقعیت این است که ما صدها نفر را بدون دلیل یا با دلایلی اندک کشتیم.

او همچنین دونالد ترامپ را به بی‌اعتنایی به مسئولیت سنگین صدور دستور چنین حملاتی متهم کرد و گفت دموکرات‌ها پس از به دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان، نظارت و تحقیقات درباره اقدامات هگست و وزارت جنگ را افزایش خواهند داد.

این در حالی است که چند روز پیش جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان با رأی خود مانع از آن شدند که مواد استیضاح علیه «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا برای رأی‌گیری نهایی به صحن مجلس ارائه شود.

مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۱۱ رأی موافق و ۲۰۴ رأی مخالف به ارجاع طرح استیضاح وزیر جنگ به کمیته مربوطه (کمیته قضایی مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است)، مانع از بررسی آن در صحن علنی شدند.

به گزارش رویترز، این اقدام عملاً تلاش «توماس مسی» نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، برای استیضاح وزیر جنگ را متوقف کرد.

مسی در این باره گفت: هگست به‌طور غیرقانونی جنگی را خلاف قانون اختیارات جنگی آغاز کرده است، قانونی که برای انجام عملیات جنگی علیه کشور دیگری به حمله به ایالات متحده یا تأیید کنگره ایالات متحده نیاز دارد.

مسی افزود: هیچ توجیهی برای ورود قانونی نیروهای آمریکا به عملیات جنگی در ایران وجود نداشته است و بنابراین هگست دستورات غیرقانونی اجرا کرده است.

طرح استیضاح هگست در پی شکست مفتضحانه آمریکا در جنگ تروریستی مشترک با رژیم صهیونیستی علیه ایران صورت گرفته است.

«دونالد ترامپ» رئیس دولت تروریست آمریکا در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» در واکنش به مخالفت جمهوری‌خواهان با طرح استیضاح وزیر جنگ آمریکا نوشت: «تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح هگست، به طرز فجیعی شکست خورد. دموکرات‌ها به سوءاستفاده از آمریکا ادامه می‌دهند. آنها باید متوقف شوند!»

ترامپ پس از ارائه طرح استیضاح علیه هگست، قاطعانه از وزیر جنگ خود دفاع کرد و مدعی شد که او جنگ ونزوئلا را در ۴۸ دقیقه و جنگ علیه ایران را نیز به پیروزی رسانده است. با این حال، این ادعا که آمریکا از نظر راهبردی در جنگ ایران پیروز شده، با تردیدهای جدی روبه‌رو است.

اخراج وزیری که پنتاگون را به وزارت جنگ تغییر نام داده و سیاست‌های فرهنگی و ضد آنچه جریان‌های محافظه‌کار «بیداری» می‌خوانند را در پیش گرفته، می‌تواند به اعتبار سیاسی خود ترامپ نیز لطمه بزند.

با این حال، پافشاری ترامپ بر حمایت از هگست در شرایطی صورت می‌گیرد که نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای نشان داد میلیون‌ها رأی‌دهنده با جنگ ایران و رویکرد تقابلی دولت او مخالف‌اند. این جنگ تاکنون ده‌ها میلیارد دلار هزینه داشته، روابط آمریکا با متحدانش در خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده و به افزایش هزینه‌های انرژی و زندگی در این کشور دامن زده است.

در همین حال، حکیم جفریس، رهبر اقلیت دموکرات، جنگ ایران را عملیاتی شکست‌خورده توصیف کرد و هگست را مسئول این جنگ پرهزینه دانست.