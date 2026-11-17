جوان آنلاین: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره قوانین جدید لیگ برتر فوتبال در نیم‌فصل توضیحاتی ارائه کرد: فوتبال شرایط خاص خودش را دارد و نمی‌توان انتظار داشت تمام حواشی آن از بین برود. سالانه حدود ۳۵۰ هزار مسابقه در کشور برگزار می‌شود و طبیعی است که در برخی از این مسابقات اتفاقاتی رخ دهد و زمینه ورود رسانه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی را فراهم کند. با این حال، باید تلاش کنیم این حواشی را مدیریت و کنترل کنیم.

به گزارش تسنیم، رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به ضرورت نظارت بر کنفرانس‌های مطبوعاتی گفت: در این نشست درباره کنترل نشست‌های خبری به‌طور مفصل صحبت شد. باید شرایطی فراهم شود که هر فردی نتواند هر سؤالی را در کنفرانس مطبوعاتی مطرح کند و از سوی دیگر، مدیران و سرمربیان نیز هر صحبتی را در این نشست‌ها بیان نکنند و مباحث در چارچوب مسائل مربوط به مسابقه باشد.

تاج درباره مقررات جدید مربوط به نیمکت تیم‌ها نیز توضیح داد: از نیم‌فصل دوم هیچ‌یک از افراد حاضر روی نیمکت حق بلند شدن و اعتراض ندارند و تنها سرمربی اجازه دارد از روی نیمکت بلند شود. در صورت بلند شدن سایر اعضای نیمکت، داور موظف است به آنها کارت زرد نشان دهد. این موضوع باید در باشگاه‌ها نهادینه شود و داوران نیز اختیارات لازم را برای اجرای آن داشته باشند.

وی ادامه داد: همچنین از نیم‌فصل دوم برای اخراج مستقیم و اخراج ناشی از دریافت دو کارت زرد، جریمه‌های متفاوتی در نظر گرفته می‌شود. اخراج مستقیم جریمه بیشتری خواهد داشت و اخراجی که بر اثر دریافت دو کارت زرد اتفاق بیفتد، جریمه کمتری دارد. برای دریافت کارت زرد نیز جریمه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. فیفا نیز چنین رویکردی را در دستور کار قرار داده و آن را ابلاغ کرده است و ما هم اجرای این مقررات را از نیم‌فصل دوم آغاز می‌کنیم.

تشویق مالی باشگاه‌ها به دلیل اقدامات فرهنگی و هواداری

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به موضوع منزلت هواداران و نقش باشگاه‌ها در ارتقای فرهنگ سکوها گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، احترام به هواداران بود. در این نشست پیشنهاد شد بخشی از جریمه‌های انضباطی که از باشگاه‌ها دریافت می‌شود، برای تشویق مالی باشگاه‌هایی که در حوزه هواداری و فرهنگی اقدامات مثبت انجام می‌دهند، اختصاص پیدا کند.

تاج با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی باشگاه‌ها تصریح کرد: باشگاه تراکتور در ابتدای فصل اقدامات خوبی انجام داده است و معاون فرهنگی و رئیس این باشگاه نیز در جلسه درباره فعالیت‌های خود توضیحاتی ارائه کردند. باشگاه پرسپولیس نیز در حوزه‌هایی مانند آزادی زندانیان فعالیت‌هایی داشته و باشگاه استقلال هم برنامه‌هایی را دنبال می‌کند. اقدامات خوبی در باشگاه‌ها انجام می‌شود و باید از نظر مالی نیز این فعالیت‌ها مورد حمایت و تشویق قرار بگیرد.

وی یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در نشست را برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت تماشاگران در ورزشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: هواداران برای تماشای مسابقه یک یا دو ساعت در ورزشگاه حضور پیدا می‌کنند و باید برای این زمان برنامه‌های متنوع فرهنگی در نظر گرفته شود. قرار است با همکاری معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و باشگاه‌ها، برنامه‌هایی طراحی شود تا فضای ورزشگاه‌ها از نظر فرهنگی متحول شود.

مسئولیت کنترل شعارها بر عهده باشگاه‌ها و کانون‌های هواداری است

تاج با تأکید بر نقش باشگاه‌ها در مدیریت رفتار هواداران اظهار داشت: راهکار اصلی مدیریت این مسائل، خود باشگاه‌ها و کانون‌های هواداری آنهاست که زیرمجموعه معاونت فرهنگی باشگاه فعالیت می‌کنند. باید این مجموعه‌ها مسئولیت بیشتری در قبال رفتار هواداران بر عهده بگیرند.

وی درباره شعارهای خارج از چارچوب فوتبال در ورزشگاه‌ها نیز گفت: اگر پیش از مسابقه شعاری داده شود، داور اختیاری برای برخورد با آن ندارد، اما در جریان مسابقه اگر داور شعاری را بشنود، موضوع را به ناظر مسابقه اطلاع می‌دهد تا تذکرهای لازم داده شود و در صورت ادامه این رفتارها، اقدامات بعدی صورت بگیرد.

مدیران باشگاه‌ها باید پاسخگوی انتقاد رسانه‌ها باشند

رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت ارتباط باشگاه‌ها با رسانه‌ها تأکید کرد: مدیران فوتبالی نباید بگویند برنامه‌های تلویزیونی را نمی‌بینند یا روزنامه‌ها را نمی‌خوانند و به انتقادها اهمیت نمی‌دهند. رسانه‌ها مسئولیت دارند و بسیاری از اتفاقات خوب جامعه نیز حاصل ایده‌ها و نگاه رسانه‌هاست. ممکن است انتقادهایی مطرح شود که به‌جا باشد و مدیران باید آنها را بشنوند.

تاج افزود: اینکه یک مدیر بگوید من برنامه‌های تلویزیونی را نمی‌بینم یا روزنامه‌ها را نمی‌خوانم، رفتار درستی نیست. مدیر باید انتقادها را دنبال کند و در صورت لزوم پاسخگو باشد و توضیح دهد که موضوع به چه شکل بوده است. اینکه یک باشگاه فرهنگی ورزشی اعلام کند در برابر انتقادها پاسخگو نیست، زیبنده آن مجموعه نخواهد بود.

باید با صفحات هواداری جعلی برخورد شود

وی درباره فعالیت برخی صفحات و کانال‌های هواداری در فضای مجازی نیز گفت: در فضای مجازی با صفحاتی مواجه هستیم که به نام باشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، اما در واقع ارتباطی با آنها ندارند. این صفحات با استفاده از نشان باشگاه‌ها خبر منتشر می‌کنند و مطالبی را در فضای هواداری پمپاژ می‌کنند. باید در این زمینه با مسئولان ذی‌ربط گفت‌وگو و راهکاری اساسی برای برخورد با این صفحات و در صورت لزوم مسدودسازی آنها پیدا کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: از سوی دیگر، خود باشگاه‌ها نیز باید در فضای مجازی مراقب رفتار و محتوای منتشرشده باشند. هر مطلبی که موجب ایجاد تنش یا بی‌احترامی به تیم حریف شود، باید مدیریت و با آن برخورد شود.

تاج در پایان تأکید کرد: فوتبال در تمام دنیا حواشی خاص خودش را دارد، اما ما باید تلاش کنیم این حواشی را مدیریت کنیم و دست‌کم شرایط را به سطحی برسانیم که از وضعیت فعلی بهتر باشد. این مسئولیت بر عهده فدراسیون، باشگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط با فوتبال است.