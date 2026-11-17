جوان آنلاین: اتحادیه‌ها و جنبش جلیقه زردها خواستار اعتراضات مجدد در فرانسه برای امروز سه شنبه شده‌اند. برخی از دانش‌آموزان قصد دارند در این اعتراضات شرکت کنند. مدیران مدارس احساس می‌کنند که به حال خود در سختی ها رها شده‌اند.

مدیران مدارس خسته، سردرگم و ناراضی هستند. آن ها در پایان هفته گذشته هم در بسیاری از شهرها برای تجمعات همبستگی گرد هم آمدند. این قشر هفته‌هاست که در خط مقدم اعتراضات هستند.

مدیران برخی مدارس در رفتاری اعتراضی به صورت نمادین کلیدهای مدرسه خود را به مدیر منطقه تحویل دادند. آنها احساس می‌کنند که توسط دولت رها شده‌اند.

اداره پلیس پاریس تصمیم به ممنوعیت اعتراضات در اطراف دبیرستان‌های آسیب‌دیده گرفته و فروش مواد آتش‌بازی به عنوان یک اقدام احتیاطی ممنوع شده است.

مدیران مدارس به طور فزاینده‌ای از شرایط موجود دلسرد می‌شوند.

آن-لور لا لوئت، رئیس یک دبیرستان در منطقه نوزدهم، اذعان می‌کند: من فقط نگران این هستم که دانش‌آموزان به مدرسه برنگردند.

مدیران مدارس احساس می‌کنند که قدرتی ندارند و به طور ناعادلانه‌ای با آن ها رفتار می شود. کلمه بن‌بست در حال پخش شدن است.

یکی از مدیران مدارس اعلام کرد که از زمان پایان تعطیلات پاییزی، هیچ خواسته مشخصی از آن ها شنیده نشده است. به گفته وی دانش‌آموزان معترض شعارهایی علیه امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه که به هر حال سال آینده کناره‌گیری می‌کند و علیه پلیس سر می‌دهند و همه چیز خیلی مبهم است.

دانش‌آموزان، معلمان، مدیران، دولت و پلیس در این شرایط با احتیاط پیش می‌روند. در این بن‌بست، به نظر می‌رسد هیچ راه فراری وجود ندارد. امتیازات دولت برای دانش‌آموزان معترض، اتحادیه‌ها یا جلیقه‌زردها کافی نیست و این در حالی است که هفته هشتم اعتراضات است.