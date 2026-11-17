جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد آورده است: از شب چهارشنبه تا پیش از ظهر شنبه (۲۷ تا ۳۰ آبان) در مناطق غربی و جنوبی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید، گاهی خیلی شدید و در سطح استان تهران در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها در بعضی ساعت‌های غروب چهارشنبه تا صبح پنجشنبه (۲۷ تا ۲۸آبان)، افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده در نیمه شمالی و غربی استان و گاهی بارندگی موقت رگبار باران یا رگبار برف در دامنه‌ها و ارتفاعات به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات شمالی و غربی، وزش سوزباد و گاهی کولاک برف در ارتفاعات بالادست و قله‌ها، خطر رها شدن و ریزش سنگ در مناطق کوهستانی و خطر سقوط بهمن نزدیک قله‌ها و ارتفاعات بالادست دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها و اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی و ترجیحاً پرهیز از صعود به قله‌ها و ارتفاعات بالادست و محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

تداوم آلودگی هوای تهران تا بعد از ظهر فردا

بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. طی امروز تا بعد از ظهر چهارشنبه به دلیل سکون و پایداری جو افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد شهری مورد انتظار است.

از عصر چهارشنبه تا پنجشنبه (۲۷ تا ۲۸ آبان) با عبور یک موج کم‌دامنه از فراز منطقه، در نیمه شمالی گاهی بارش پراکنده و در ارتفاعات بارش برف و باران گاهی رگبار برف پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۲۷ آبان) قسمتی ابری تا نیمه ابری و غبار محلی، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده، از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد و طی ‌پنجشنبه (۲۸ آبان) کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد گاهی وزش باد شدید با احتمال بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.