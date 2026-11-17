مشمولان دارای برگ آماده به خدمت آذر ۱۴۰۵ باید در زمان و محل اعلام‌شده حاضر شوند.

جوان آنلاین: سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مشمولانی که برگ اعزام به خدمت به تاریخ آذر ماه سال ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه ویا معرفی‌نامه به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

مشمولان اعزامی می‌بایست از تاریخ یکم تا چهارم آذرماه با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی‌نامه مراکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل و مرکز آموزش که برای آنان تعیین گردیده است، مراجعه کنند.

مشمولان می‌بایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی‌نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که از طریق مخابرات استان ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه ، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده،غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.