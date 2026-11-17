ذخایر راهبردی نفت آمریکا با کاهش ۳.۱ میلیون بشکه‌ای در یک هفته، به ۲۷۶.۴ میلیون بشکه رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از ۴۴ سال گذشته است.

جوان آنلاین: بر اساس داده‌های وزارت انرژی آمریکا، ذخایر راهبردی نفت این کشور در هفته منتهی به ۱۳ نوامبر به ۲۷۶.۴ میلیون بشکه کاهش یافت و رکورد پایین‌ترین سطح از اکتبر ۱۹۸۲ را ثبت کرد.

ذخایر نفت آمریکا طی این هفته حدود ۳.۱ میلیون بشکه کاهش داشته است. آخرین بار در اکتبر ۱۹۸۲، میزان ذخایر به سطحی پایین‌تر رسیده بود و در پایان هفته منتهی به هشتم اکتبر آن سال، ۲۷۸.۷۲۵ میلیون بشکه ثبت شده بود.

ذخایر راهبردی نفت آمریکا از اواخر اوت امسال به پایین‌ترین سطوح از سال ۱۹۸۲ رسیده و روند کاهش آن از ابتدای نوامبر شتاب گرفته است.

این ذخایر در سال ۱۹۷۵ و پس از بحران جهانی انرژی، به ابتکار کنگره آمریکا برای تأمین پشتوانه نفتی در شرایط اضطراری ایجاد شد.