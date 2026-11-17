نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با محکوم کردن تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران، بر ضرورت تلاش‌های جمعی سیاسی و دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و تقویت گفت‌وگوهای منطقه‌ای با هدف تأمین امنیت و ثبات در خاورمیانه تأکید کرد.

جوان آنلاین: میخائیل اولیانوف در هفتمین نشست کنفرانس سازمان ملل متحد درباره ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه، اظهار داشت که وضعیت امنیت بین‌المللی و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای از زمان نشست قبلی این کنفرانس بهبود چشمگیری نداشته است.

به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: پس از تجاوز غیرقانونی و تحریک‌نشده آمریکا و (رژیم) اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشتند، در ژوئن ۲۰۲۵، آن‌ها در فاصله فوریه تا آوریل سال جاری میلادی بار دیگر به تشدید بی‌سابقه تنش‌ها روی آوردند.

نماینده روسیه با اشاره به ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و تلاش‌های صورت‌گرفته برای دستیابی به راه‌حل صلح‌آمیز و پایدار، تأکید کرد که در شرایط کنونی، تلاش‌های جمعی سیاسی و دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و حفظ گفت‌وگو درباره تمامی موضوعات مرتبط با امنیت منطقه‌ای بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

اولیانوف در همین ارتباط به طرح روسیه برای ایجاد نظام امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس اشاره کرد و گفت این طرح از جمله بر اقداماتی برای تبدیل سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا به منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی تأکید دارد.

وی از کشورهای علاقه‌مند دعوت کرد این طرح را بررسی کنند و افزود که روسیه آماده همکاری و گفت‌وگو درباره پیشنهادهای موجود است.

این دیپلمات روس همچنین تأکید کرد که بدون ایجاد سازوکارهای مؤثر امنیت جمعی با اتکا به ظرفیت کشورهای منطقه، خطر تشدید مهارنشدنی تنش‌ها و وقوع درگیری‌های مسلحانه همچنان باقی خواهد ماند.

اولیانوف در بخش دیگری از سخنان خود، خودداری رژیم صهیونیستی از مشارکت در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه را مانع اصلی پیشرفت فعالیت‌های این مجمع دانست.

وی ادامه داد: اگرچه خودداری آمریکا از مشارکت در این کنفرانس تأسف‌برانگیز است، اما از نظر عملی تأثیری بر گفت‌وگوهای آن ندارد. در مقابل، بدون مشارکت (رژیم) اسرائیل، تحقق کامل اهداف تعیین‌شده برای این کنفرانس امکان‌پذیر نیست.

نماینده روسیه افزود که سایر کشورهای منطقه آمادگی خود را برای گفت‌وگو نشان داده و با وجود تحولات اخیر، همچنان مسیر مشارکت را باز گذاشته‌اند، اما (رژیم) اسرائیل با خودداری از حضور در این روند، عملاً خود را منزوی کرده است.

اولیانوف در پایان یادآور شد که براساس تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نشست‌های این کنفرانس تا زمان تدوین یک معاهده حقوقی الزام‌آور برای ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه ادامه خواهد یافت.

وی تأکید کرد که زمینه لازم برای آغاز فعالیت‌های عملی در این مسیر فراهم شده و روسیه آماده است در صورت درخواست کشورهای منطقه، کمک‌های لازم را برای پیشبرد این روند ارائه کند.

هفتمین نشست کنفرانس سازمان ملل متحد درباره ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه از ۲۵ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می‌شود.

این کنفرانس با هدف پیشبرد گفت‌وگوهای منطقه‌ای و تدوین یک توافق الزام‌آور حقوقی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی تشکیل شده است.