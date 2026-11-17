عبدالباری عطوان، اقدام ایران در توقف مذاکرات تا قبل از اجرای شروط ۷ گانه توافق قبلی را زیرکانه خواند و تصریح کرد که طرف هایی که خود را میانجی می خوانند، بر اساس راهبرد آمریکا عمل می کنند.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله جدید خود در رأی الیوم نوشت که همه نشانه‌ها حاکی از آن است که انقلاب اسلامی ایران منتظر تجاوز نظامی جدید آمریکا نخواهد ماند تا به آن پاسخ نظامی بدهد؛ بلکه پیش از آن، با حملات گسترده موشکی و پهپادی به تجاوزهای دشمن واکنش نشان خواهد داد.

این در حالی است که واشنگتن می‌خواهد با محاصره کامل اقتصادی و معیشتی ایران، این کشور را تا مرز فرسودگی پیش ببرد. آنها این امید واهی را در سر می پرورانند که به این ترتیب می توانند نظام را از درون متزلزل کنند و با ایجاد شورش مردمی، آن را سرنگون سازند.

وی با اشاره به دو نشانه اصلی از راهبرد جدید ایران در جنگ پیش‌دستانه نوشت:

نشانه نخست شامل افزایش حملات به نفتکش‌ها، چه با موشک و چه از طریق کارگذاری مین‌های دریایی در مسیر«غیرقانونی» جنوبی و همچنین سرنگونی پهپادهای آمریکایی با موشک‌های بسیار پیشرفته ایرانی است؛ به‌گونه‌ای که حتی یک روز هم بدون انهدام و به آتش کشیدن چندین نفتکش سپری نمی‌شود.

نشانه دوم در پیروزی‌های بزرگ جنبش انصارالله یمن است که در چارچوب فعال‌سازی راهبرد «وحدت میدان‌ها» دیده می‌شود. این پیشروی‌ها شامل حرکت نیروهای یمنی به سمت جنوب، تصرف فرودگاه ذوباب و منطقه باب‌المندب در غرب شهر تعز است. نیروهای این جنبش اکنون تنها چند مایل با شهر عدن به عنوان پایتخت دولت دست نشانده سعودی در یمن که از حمایت عربستان و کشورهای خلیج فارس برخوردار است، فاصله دارند.

وی مهمترین نشانه این پیروزی را در برکناری فرمانده ائتلاف نظامی در یمن دانست و تاکید کرد که آن‌ها تقریباً کنترل کامل ساحل غربی و تنگه باب‌المندب در ورودی دریای سرخ را به دست گرفته و مسیر ارتباطی میان این منطقه و عدن را قطع کرده‌اند.

عطوان با اشاره به اینکه ایران مانند کوبا و ونزوئلا نیست که در برابر فشارهای آمریکا تسلیم شود، تصریح کرد که ایران در همه جنگ‌ها ایستادگی کرده و هرگز تسلیم نخواهد شد. ناوهای هواپیمابر آمریکایی، حتی سه ناو و بیش از ۲۰ ناو جنگی دیگر، نیز نمی‌توانند آن را به هراس بیندازند؛ زیرا قطعات دریایی انتحاری ایرانی ها در انتظار دریافت فرمان حمله هستند.

این تحلیلگر عرب زبان می‌افزاید که اگر موشک‌های یمنی توانسته‌اند دو ناو هواپیمابر «لینکلن» و «فورد» را هدف قرار دهند و از کار بیندازند و ترامپ را وادار کنند برای برقراری آتش‌بس با «انصارالله» دست به التماس بزند، پس ایران قطعا قادر به این کار خواهد بود.

زیرکی ایران در توقف روند مذاکرات

عطوان با طرح درخواست توقف مذاکرات توسط ایران و بستن درهای کشور به روی طرف هایی که خود را میانجی می خوانند، گفت که سفرهای پی‌درپی این افراد به تهران طی هشت ماه گذشته، این تصور دروغ را ایجاد کرده که در مذاکرات صلح پیشرفتی حاصل شده است. این روند در خدمت راهبرد آمریکا برای طولانی کردن جنگ و بزک کردن چهره نیات تجاوزکارانه و پنهان این کشور است.

وی افزود که این همان راهبرد شیطانی است که متأسفانه در نوار غزه نیز به دست همین میانجی‌ها به ثمر نشست. آنچه اکنون در غزه جریان دارد، یعنی جنگ و تداوم نسل‌کشی از طریق گرسنگی دادن و ویرانی، گواهی بر این ادعاست.

عطوان تصریح کرد که عمق زیرکی ایران و مدیریت بسیار موفق این کشور در برابر این جنگ تجاوزکارانه، در هر دو جبهه اسرائیلی و آمریکایی را درک می کند و می داند که چرا مقامات تهران بر اجرای کامل هفت شرط خود پیش از بازگشت به میز مذاکرات پافشاری می‌کنند و نمی‌خواهند با پذیرایی از این «میانجی‌ها» وقت خود را تلف کنند.

وی در ادامه تصریح کرد که ترامپ شکست خورده و به پایداری و استواری ایران که بزرگ‌ترین عامل این شکست بوده، اذعان کرده است. همین مسئله درباره نتانیاهو، نیز صدق می‌کند که اسرائیل را به منفورترین و منزوی‌ترین رژیم جهان تبدیل کرده و تل آویو در هر ۷ جبهه‌ای که نتانیاهو مدعی بود در آن‌ها می‌جنگد، شکست خورده است.

این مقاله در پایان تصریح کرد که ایران اکنون در جایگاه هدایت تحولات منطقه قرار گرفته و به قدرتی بزرگ در سطح منطقه تبدیل شده است که دیگران از رویارویی با آن بیم دارند.

عطوان بعید دانست ترامپ که با شکست در انتخابات، مشروعیت داخلی و مردمی خود را از دست داده، جرئت کند بار دیگر به ایران حمله کند، لذا اعزام سومین ناو هواپیمابر به دریای عرب، شاید چیزی فراتر تلاشی نمایشی، پرهیاهو و از سر استیصال نباشد؛ که طی ۸ ماه گذشته، بارها شاهد نمونه‌های مشابه آن بوده ایم.