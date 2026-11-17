وزارت اطلاعات از انهدام دو هسته مسلح گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب با بازداشت ۹ تروریست، کشف ۴۷ قبضه سلاح جنگی و ۷۰ دستگاه استارلینک در استان کردستان خبر داد.

اداره‌کل اطلاعات استان کردستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اعضای دو هسته مسلح گروهک تجزیه طلب که در راستای طرح صهیونیستی و آمریکائی، در حال سازماندهی برای اقدامات تروریستی و ناامنی در داخل استان کردستان بودند، در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار گرفته و تمامی ۹ تروریست عضو این دو هسته شناسایی و بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات: انهدام دو هسته مسلح گروهک‌های تروریستی-تجزیه طلب با بازداشت ۹ تروریست؛ کشف ۴۷ قبضه سلاح جنگی و ۷۰ دستگاه استارلینک در استان کردستان

در جریان این سلسله اقدامات، یکی از سرشبکه‌های اصلی خارج نشین که با هدایت یک سرویس اطلاعاتی منطقه، مأموریت ایجاد و هدایت شبکه‌ی مسلح در شهرستان کامیاران را بر عهده داشت، بازداشت شد.

از این سلول‌های تروریستی سازماندهی‌شده، تعداد ۴۷ قبضه سلاح کلاشینکف، ۹۳ تیغه خشاب، ۲۷۰۰ فشنگ و ۷۰ دستگاه تجهیزات ارتباطی استارلینک کشف و ضبط شد.

تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام‌رسان‌های ایرانی بله، ایتا، روبیکا و سروش‌پلاس به آدرس vaja ۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.