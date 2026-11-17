جوان آنلاین: در حالی که رقابت‌های لیگ نخبگان فوتبال آسیا در مرحله گروهی پیگیری می‌شود، زمان برگزاری قرعه‌کشی و مراحل حذفی این مسابقات مشخص شده است.

به گزارش مهر، طبق اعلام AFC قرعه‌کشی مرحله نهایی (یک چهارم نهایی) لیگ نخبگان آسیا روز سه‌شنبه ۲۳ مارس ۲۰۲۷ (۳ فروردین ۱۴۰۶) برگزار خواهد شد تا تیم‌های راه‌ یافته به این مرحله حریفان خود را بشناسند.

مسابقات مرحله حذفی از روز ۲۳ آوریل ۲۰۲۷ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۶) آغاز می‌شود و تیم‌های صعود کننده برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت. دیدار فینال این رقابت‌ها نیز روز شنبه اول مه ۲۰۲۷ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۶) برگزار خواهد شد.

استقلال و تراکتور دو نماینده ایران در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا هستند که امیدوارند با کسب نتایج لازم در مرحله لیگ، جواز حضور در مرحله حذفی این رقابت‌ها را به دست بیاورند.

با گذشت چهار هفته از بازی های مرحله گروهی استقلال با ۹ امتیاز در مکان چهارم و تراکتور با ۲ امتیاز در مکان سیزدهم جدول ۱۶ تیمی لیگ نخبگان آسیا قرار دارند. در پایان مرحله گروهی ۸ تیم برتر از دو منطقه غرب و شرق راهی مراحل حذفی خواهند شد.