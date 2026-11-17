جوان آنلاین: سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد تاکنون درباره معیارها و اصول راهنمای ادامه روند مذاکرات با مشارکت روسیه، آمریکا و اوکراین تفاهمی حاصل نشده است.

ریابکوف با اشاره به روند دیپلماتیک مربوط به بحران اوکراین گفت: روسیه هنوز پاسخ مناسبی به پیشنهادهای خود درباره تضمین‌های امنیتی دریافت نکرده است.

وی با بیان اینکه حل‌وفصل مسائل مربوط به امنیت اروپا بدون مشارکت آمریکا امکان‌پذیر نیست، تأکید کرد موضوع پیوستن اوکراین به ناتو برای روسیه کاملا غیرقابل‌قبول است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین تصریح کرد مسکو در موضع خود درباره وضعیت اوکراین عقب‌نشینی نخواهد کرد و کشورهای اروپایی نیز جایی در مذاکرات مربوط به این کشور ندارند.

ریابکوف در پایان با اشاره به نامشخص بودن زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات درباره اوکراین گفت هنوز زمان مشخصی برای ازسرگیری این گفت‌وگوها تعیین نشده است.

روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، مخالفت با گسترش ناتو به شرق و عضویت اوکراین در این ائتلاف نظامی را از محورهای اصلی مواضع امنیتی خود اعلام کرده است. مسکو همچنین خواستار دریافت تضمین‌های امنیتی در ارتباط با وضعیت اوکراین و ساختار امنیتی اروپا شده است. در مقابل، اوکراین بر حق خود برای انتخاب ترتیبات امنیتی و پیوستن به ائتلاف‌های مورد نظرش تأکید دارد.